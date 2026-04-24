中川翔子、母の手料理公開「温かさが詰まってる」「どれもヘルシーで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】歌手でタレントの中川翔子が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。母の手料理を公開した。
【写真】双子出産の40歳美人歌手、4種の刺身・煮物・汁物…バランス良い母の手料理
中川は「お魚屋さんで買ったおさしみと おかあさんの手料理 最高」とつづり、食卓の写真を投稿。脂がのった4種の刺身を中央に、刻み昆布と豆の煮物、ネギとしょうがをトッピングしたとろとろのなす、厚揚げやこんにゃくなどの具材がたっぷりと入った汁物など、母が作った健康的な料理が並んでいる。
この投稿に、ファンからは「お母様の温かさが詰まってる」「バランスが良い」「豪華な食卓」「どれもヘルシーで美味しそう」「料理上手」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の40歳美人歌手、4種の刺身・煮物・汁物…バランス良い母の手料理
◆中川翔子、母の手料理披露
中川は「お魚屋さんで買ったおさしみと おかあさんの手料理 最高」とつづり、食卓の写真を投稿。脂がのった4種の刺身を中央に、刻み昆布と豆の煮物、ネギとしょうがをトッピングしたとろとろのなす、厚揚げやこんにゃくなどの具材がたっぷりと入った汁物など、母が作った健康的な料理が並んでいる。
◆中川翔子の投稿に「温かさが詰まってる」の声
この投稿に、ファンからは「お母様の温かさが詰まってる」「バランスが良い」「豪華な食卓」「どれもヘルシーで美味しそう」「料理上手」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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