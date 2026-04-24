バレーボール男子日本代表で、SVリーグのサントリーサンバーズ大阪に所属する高橋藍（24）が4月19日に自身のInstagramを更新し、レギュラーシーズン優勝を報告した。投稿では「レギュラーシーズン優勝！！」とつづり、たくさんの声援への感謝を伝えつつ、「ファイナルラウンド頑張ります！！」とチャンピオンシップへ向けた意気込みも示している。

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公開された写真では、高橋藍が白い優勝記念Tシャツ姿でコートに立ち、兄の高橋塁（26）と並んで優勝パネルを手に笑顔を見せている。パネルには「REGULAR SEASON CHAMPIONS」「\10,000,000」の文字が大きく記されており、会場の熱気や歓喜の余韻がそのまま伝わってくる1枚だ。

【画像】兄・塁と優勝パネルを手に笑顔を見せる高橋藍（画像は高橋藍公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「藍くん優勝おめでとうございます。次は2連覇に向けて頑張って下さいね。応援してます」「プレーしてる藍くん、とってもカッコよかったです！」「セッターに吸い付くような正確なレシーブに痺れましたっ！ チャンピオンシップ、決勝に上がるのを心待ちにしています。」「藍君攻守に渡って器用すぎ 上手すぎ プレー見ていて改めて惚れ惚れしました」といった称賛の声が寄せられている。