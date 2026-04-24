本日の日経平均株価は、AI・半導体関連株が引き続き買われ、前日比575円高の5万9716円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は15社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、27年3月期営業益予想25％増で20円増配を見込むニッポン高度紙工業 <3891> [東証Ｓ]、インテルがガイダンス好感で時間外大幅高となったことで連れ高となったイビデン <4062> [東証Ｐ]など。また、イビデンは4日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<3445> ＲＳテクノ 東Ｐ 金属製品

<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品

<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙

<4004> レゾナック 東Ｐ 化学

<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器



<4971> メック 東Ｐ 化学

<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械

<6387> サムコ 東Ｐ 機械

<6492> 岡野バ 東Ｓ 機械

<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器



<6800> ヨコオ 東Ｐ 電気機器

<6857> アドテスト 東Ｐ 電気機器

<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器

<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器

<7220> 武蔵精密 東Ｐ 輸送用機器



株探ニュース