国会議事堂（資料写真）

高市早苗首相は２４日の衆院厚生労働委員会で、イラン情勢を受けた医療用品や医薬品の原料供給への懸念に関し「ちょっと先になるが、心配していただかなくてもいい情報をお伝えできると思う」と述べた。中道改革連合の早稲田夕季氏（比例南関東）に答弁した。

首相は「医療物資の安定供給には万が一の事態は絶対に許されないという問題意識の下、医療分野での目詰まりゼロに全力で取り組むよう指示している」と、安定供給に万全を期していると強調したが、製造業者に対する原料の優先配布の検討を求めた早稲田氏の提案には言及しなかった。

早稲田氏は「心配ない状況だったらいいが、そうでない場合の不測の事態に備えるべきだと申し上げている」と迫り、「『令和のオイルショック』にならないようにお願いしたい」と訴えた。

高額療養費制度の見直しを巡り、長期治療患者の負担を抑える「多数回該当」に関して転職などで健康保険事業を運営する保険者が変わると利用回数がリセットされてしまう問題の解消も求めた。首相は「患者の負担軽減のためにもできるだけ早期にカウント（回数）が引き継がれる仕組みの実現に取り組む。とても大事なことだ」と応じた。