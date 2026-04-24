タレントの長嶋一茂が２４日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。楽屋での弁当の必要性について、熱く語る一幕があった。

この日のトークコーナーで「僕が自慢することじゃなくて、テレビ局が自慢することなんですけど、多分、日本で一番、楽屋弁当が高いのが『ザワつく！』です。多分、ここが一番高いです」と同番組の楽屋での食事の豪華さを明かした一茂。

ここで進行役の「サバンナ」高橋茂雄が「僕のやってた大阪の深夜番組は弁当出たことなかったですよ。制作費もあるんでしょうけど。長年やってたけど、弁当出たことなかったもん。楽屋に（菓子の）ハッピーターンが４個くらい」と言うと「へ〜」とびっくり。

「（収録で）弁当出さなきゃ嫌なんだ、俺は。弁当に命かけてるの！」と熱く訴えた一茂は「つまり、野球やってるから弁当がないと嫌なの、どこでも」と続けたところで高橋に「収録に命かけてください」と冷静に言われても「それはかけちゃダメ！」ときっぱり。

重ねて「弁当に命かけてもらえない局は嫌い、俺は。やっぱり弁当を食えなかったら、ツルハシ持てないでしょ？って、いつも言うんだけど」と主張したところで共演の高嶋ちさ子に「じゃあ、弁当代くらい活躍してるのか？って、えんま様が最後に聞いたらどうする？」と聞かれ、「してません…」と正直に答えていた。