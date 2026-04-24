アイドルグループ・SDN48の元メンバーのKONAN(41)が24日、自身のインスタグラムを更新。大きなお腹のショットとともに入院したことを伝えた。



【写真】どう見てもパンパン ふっくら大きなお腹をやさしく触るママ

「まだなんかーい!!」と待ちきれない気持ちが伝わる書き出しで、KONANは「お腹パンパン、予定日も過ぎまくり、、、とゆー事で、 今日から入院となりました」と報告。確かにアップした写真は「パンパン」の表現がぴったり。添えたハッシュタグも「#妊婦 #予定日超過 #お腹パンパン #ドキドキ」と心境をうかがわせる。



2023年8月に結婚することを公表し、翌9月にはウエディングドレス姿を投稿。今年3月1日には「新しい命を授かりました」とマタニティーフォトをアップし、産休に入ることと出産予定が春頃であることを記している。



「予定日より1ヶ月前に産まれたとか、20日前に破水した！とか話し聞いてたから、いつ来るかとずっと準備はしてきてたのですが、 まさかのこんなに遅れるパターンになるとは」と思わぬ展開になったようだが、「どっちにしろドキドキや～」と吐露。最後は「頑張ります♡」と結んで、来るべき瞬間に備えた。



ファンからは「KONANのお腹の中が居心地良いんだろうね」「焦らずゆっくりで」「楽しみに待ってるぞーー」「体調に気をつけてくださいね」「ベビちゃんもKONANもファイト～」など、誕生を楽しみにする声やエールが寄せられていた。



テレビ東京系「おねがい!マスカット」で結成された「恵比寿マスカッツ」のメンバーとしても活躍したKONAN。昨年5月にはインスタグラムで、フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげでした」など、数々のヒット番組を手掛けてきた演出家・マッコイ斉藤氏が役員に名を連ねる「株式会社SHOW―GUNの営業部長に就任」することを発表し話題になった。



（よろず～ニュース編集部）