ロックバンド・トラフィックの創設メンバーであったデイヴ・メイスンさんが死去した。79歳だった。遺族の発表によると、ロックの殿堂入りも果たしているデイヴは19日、長年暮らしていたネバダ州ガードナービルにある自宅で息を引き取ったというが、死因については明らかにされていない。



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1967年にスティーヴ・ウィンウッド、ジム・キャパルディ、クリス・ウッドとトラフィックを結成。デイヴが作曲した「フィーリン・オールライト」「ホール・イン・マイ・シューズ」などのヒット曲はバンドの代表曲となった。



デビューアルバム「Mr Fantasy」発売から間もなくバンドを離脱したが、71年の再結成や2004年のロックの殿堂入り式典などでは復帰を果たした。



ソロアーティストとしても活躍しており、ジョージ・ハリスンやジミ・ヘンドリックス、ザ・ローリング・ストーンズ、エリック・クラプトンらとのコラボでも知られた。



24年から25年にかけてツアーを行う予定だったが、昨年3月に重度の感染症により全日程を延期。その後ツアー活動からの引退を発表していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）