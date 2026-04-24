『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「中国で『倒産車』が異例の人気 高級電気自動車“たたき売り”」についてお伝えします。

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24日、中国で開幕した北京モーターショー。

世界中のメーカーから出展された車は1451台で過去最多となりました。

坂元 亮太記者 NNN北京

「車の天井には大きなモニターがあります。窓には特殊なフィルムを貼って動画を見ることもできます」

しかし、中国では今…

電気自動車を購入する際の補助金が縮小したことなどで、新車販売台数は減少傾向となっているのです。

こうした中、人気なのが…“倒産車”。

メーカーが倒産したため、格安で販売される車のことです。

こちらの高級電気自動車も、2年前にメーカーが倒産したため…

店員

「元々80万元（約1800万円）でした」

いまはおいくら？

店員

「（いまは）24万元くらい（約560万円）」

走行距離は1万キロですが、新車価格からおよそ7割引きで販売。さらに…

店員

「メーカーは倒産したけど、アフターサービスはあります」

店員

「車と契約日を決めて、価格は相談できます」

競争が激化する中国の電気自動車。

2023年以降、少なくとも26社の電気自動車メーカーが破産したということです。

個人消費が伸び悩む中、“たたき売り”状態の倒産車はしばらく人気が続くかもしれません。