中国で「倒産車」が異例の人気 高級電気自動車“たたき売り”
『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「中国で『倒産車』が異例の人気 高級電気自動車“たたき売り”」についてお伝えします。
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24日、中国で開幕した北京モーターショー。
世界中のメーカーから出展された車は1451台で過去最多となりました。
坂元 亮太記者 NNN北京
「車の天井には大きなモニターがあります。窓には特殊なフィルムを貼って動画を見ることもできます」
しかし、中国では今…
電気自動車を購入する際の補助金が縮小したことなどで、新車販売台数は減少傾向となっているのです。
こうした中、人気なのが…“倒産車”。
メーカーが倒産したため、格安で販売される車のことです。
こちらの高級電気自動車も、2年前にメーカーが倒産したため…
店員
「元々80万元（約1800万円）でした」
いまはおいくら？
店員
「（いまは）24万元くらい（約560万円）」
走行距離は1万キロですが、新車価格からおよそ7割引きで販売。さらに…
店員
「メーカーは倒産したけど、アフターサービスはあります」
店員
「車と契約日を決めて、価格は相談できます」
競争が激化する中国の電気自動車。
2023年以降、少なくとも26社の電気自動車メーカーが破産したということです。個人消費が伸び悩む中、“たたき売り”状態の倒産車はしばらく人気が続くかもしれません。