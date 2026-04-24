田上町で収穫が最盛期を迎えている「タケノコ」。ことしは豊作となる年だということで直売会には連日、長い列ができています。田上のタケノコが人気の理由は？



朝9時すぎ・・。「道の駅たがみ」には長ーい人の列が。



みなさんのお目当ては？



「タケノコ」

「山へ登りにきたんですけども、その前にタケノコ買おうかと」



4月18日に始まった「たけのこまつり」。



大きく育った田上町特産のタケノコを求めて、24日は333人が列を作っていました。





田上町のタケノコが大人気な理由は・・。タケノコ農家 山川敏幸さん「なによりもやっぱ質がいいです。しっかりずんぐりむっくりな食べるところが多い。太っちょなタケノコが多いので」江戸時代から続くタケノコ農家の11代目、山川敏幸さんです。この地域は質の良い土壌に恵まれていると話します。そして・・・タケノコ農家 山川敏幸さん「地面からほとんど顔だしてない状態のを掘りあげるので、土の中でしっかり育ったやつって、えぐみがなくてやわらかいんです」地面から、にょきっと顔を出しているイメージがあるタケノコ。タケノコ農家 山川敏幸さん「ありました、わかりますか？ちょうど葉っぱの下なんですけど、これです！」まだ、土の中に隠れている状態で掘り起こすためより柔らかく、えぐみの少ないタケノコになるのだといいます。さらに・・。タケノコ農家 山川敏幸さん「ことしは表年。来年は裏年。気象条件によって多少の変動は あるんですが、不作と豊作の3倍収量が違うと いわれているくらい」一般的に1年おきに豊作の「表年」と不作の「裏年」が交互に訪れると言われるタケノコ。ことしは「表年」で、山川さんは80アールの土地から1日100本以上収穫しているといいます。品質も、例年にないほど良い仕上がりだということです。タケノコ農家 山川敏幸さん「いい感じです、これ。田上町では「しらこタケノコ」といって、ちょっと高く売る。色の白さと土の中にもぐっていた感じ。あと穂先の色でもう特選みたいな感じです」農家が丹精込めて育てたタケノコ・・。「道の駅たがみ」では早朝に収穫したものを農家が直接おさめて販売まで行うため、新鮮なタケノコを購入することができます。この日は500袋以上が店頭に！駅長アナウンス「けさはものすごくたくさん採れていまして毎日（購入）制限していたんですけど、きょう制限なしでもう好きなだけ買えますので」訪れた人たちは夢中で手に取っていました。買い物客「（値段は）サイズの違いですか？」店の人「目方（重量）の違いなんです。1キロ超えてるか2キロ超えてるか」農家と話しながらお気に入りを見つけるのも魅力。買い物客「どういうのがおいしい？」店主「みんな同じだけど、楕円形のこういうのが、これがいいと思うよ買い物客「でか！」女性「初めて食べるの『しらこ』。すぐ、ゆがいて、きょう食べるのと、27日に息子が東京からくるから、色んな料理してタケノコご飯 天ぷらと煮物」道の駅のレストランでは「タケノコ」を使ったグルメを楽しむこともできます。リポート「こちらタケノコ入りのカレーいただきます。スパイシーなカレーとタケノコの優しい甘みが口いっぱいに広がります。細かく切られたタケノコがたくさん入っているのでシャキシャキとした食感も楽しめます」道の駅の駅長「田上産のタケノコは土壌がいいことはもちろん、農家さんが丁寧に育てているタケノコ。田上の春の恵みをみなさんぜひ感じていただけたら嬉しいです。農家の愛情がたっぷりつまった春の味覚。「たけのこまつり」は4月30日まで開かれています。