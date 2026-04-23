鬱屈とした日々を過ごす学生が、あるクラスメイトとの出会いによって、自らのアイデンティティーを崩壊させながら異様な境地へと進んでいく、押見修造の漫画『惡の華』。この作品を原作とした、鈴木福、あの（あのちゃん）主演の春のTVドラマの放送・配信がスタートしている。

参考：あの、ドラマ『惡の華』で仲村佐和役に挑む必然 「僕とリンクする」過去と魂の救済

現在リリースされている第2話まででは、中学2年生の春日高男（鈴木福）が、クラスの問題児である仲村佐和（あの）に弱みを握られ、秘密の契約を交わして主従関係になってしまう姿が描かれる。エスカレートしていく仲村の奇行に翻弄される日々のなか、春日の青春はどこへ辿り着こうとするのか。

ここでは、そんなTVドラマ版『惡の華』の内容を紹介しながら、本シリーズについてはどうしても冷静ではいられなくなってしまう筆者の実際の経験や感情を通しながら、いまだからこそ再確認できる、作品の背景にあるものを、それが暗示する可能性も含めて解説していきたい。

物語の舞台は群馬県の小さな都市。中学2年生の春日は、そこで平凡に生きる日々に漠然とした嫌悪感を抱いている。そんな彼の心のよりどころとなっていたのが、フランスの詩人シャルル・ボードレールの詩集「惡の華」（"Les Fleurs du mal"）であった。そこに記された背徳的で退廃的な耽美世界が、少年のナルシシズムや歪んだ優越感を密かに刺激していたのだ。

ある日、春日が忘れ物を取りに教室に戻ると、そこには憧れの女子生徒、佐伯奈々子（井頭愛海）の体操着が落ちていた。春日は体操着がまとっていたシャンプーの芳香を吸い込むと、物音に動じて衝動的に体操着を盗むという行為に及んでしまう。こうした春日の奇行を目撃していた仲村は、春日の秘密をつかんだことをネタにして“契約”を持ちかける。それは、体操着を盗んだ過ちを告発しない代わりに主従関係を結び、さまざまな命令をするというものだ。春日はその後、ひょんなことから佐伯とデートする約束を取り付けるという千載一遇のチャンスに恵まれるのだが、背後で暗躍する仲村から、デート中ずっと盗んだ体操着を服の下に着用するという、アブノーマルな行為を強要されるのだった……。

この原作漫画にもある設定が、まず画期的だったのは、日本の地方都市の少年が、このようなフランスを中心とした19世紀の芸術活動である「象徴主義」に傾倒していき、退廃美を味わっているという状況が、ある種の滑稽さとともに表現されているところだ。甲子園を目指したり、不良のケンカや男女の甘酸っぱいグループ交際などを描いた青春漫画は数あれど、こうした特殊な文学にはまって、暗い優越感をおぼえる主人公の日々を描く作品は稀有だろう。

これに筆者が衝撃を受けたのは、中学生とは言わないが、高校時代に同じような仙台の片隅で、同じようにボードレールや、オスカー・ワイルドの諸作やユイスマンスの『さかしま』や『彼方』、『大伽藍』を読み耽り、そこから派生してバタイユ、マルキ・ド・サド、マンディアルグなどの退廃小説に手を伸ばし、そのアブノーマルな世界をナルシスティックに享受していたことを思い出さずにはいられないからだ。筆者は、2019年に井口昇監督の映画版『惡の華』のパンフレットに寄稿する機会に恵まれたが、それもこうした経験を吐露したことがきっかけだった。

そして、やはり筆者も、“こんな本を読んでいる自分”という歪んだ自意識が、こうした象徴主義や幻想文学を楽しむ上でのスパイスになっていたのは事実だと言わざるを得ない。衝撃的だというのは、単にそれを『惡の華』という作品で描かれてしまったということにとどまらない。こうした作品を描いた漫画家がいたということ、そしてそれがヒットし、多くの人々に共感されたことがショックだったのである。

つまりそうした青春は、こうして“春日的”と象徴化できるほどカテゴライズし得るものであり、それを多くの人々が共感できるほどありふれたものであるという事実に気づいてしまったのである。このような状況は、太宰治の『人間失格』などの小説にはまって、ナルシスティックな破滅願望に耽溺するといった、ある種の人々の典型的な通過儀礼であると言われたのに等しい。非凡だと思っていたものが凡庸だとされ、あまつさえそれに気づいていないという事実まで突きつけられてしまったような。

今回の鈴木福演じる春日の柔和な雰囲気は、そうした平凡さを映画版よりも客観的に表現しているという意味で、よりそうしたショックを倍化しているといえる。さらにあのの、非凡な演出を内面化するといった、本人のキャラクターに紐づくイメージも、作品に適合しているといえよう。中学生役がさすがに実年齢とはかけ離れているのは、作品の愛嬌である。

そんな自意識に絡めた“仲村”のような狂気のヒロインというのは、筆者の青春には登場しなかったわけだが、おそらくそれは、春日に若い時代を投影していた原作者も同じだったのではないかと推察する。ここであのが演じているエキセントリックな存在は、アブノーマルな小説に暗い希望を見出す少年の願望を象徴化させたファンタジーであり、同時に作品をエンターテインメントとして成立させるためのキャラクターであることを理解できるからだ。

とはいえ、この仲村は、単に願望を基にした都合のいい存在というだけではないだろう。周囲の人々を「クソムシ」と呼んで拒絶する仲村の精神状態は、春日よりもさらに切実ではあるが、同時に日常や凡庸を否定したいと思っている春日とは、根底で繋がっている「ソウルメイト」である。そしてそれは、佐伯という少女に象徴化された“現実の幸せ”の対極にある、非凡でありたいという意識の表れであるともいえる。つまり仲村も春日も、原作者の分身であり、一個人の自意識が分裂化したものだと認識することができるのだ。

しかし、そんな少年の自意識が、作中で一つの青春の残滓のように扱われてしまう物語は、受け手に何を作用させようとしているのだろうか。平凡な山間の街に咲く、象徴主義の画家オディロン・ルドンの挿絵を模したイメージとしての“惡の華”……それは大人に成長し、いつか日常の生活に追われるなかで枯れてしまう、一時の「徒花（あだばな）」に過ぎないのだろうか。そして、「自分以外にも、こうして何かの作品に触れ、優越感や疎外感を持ってた人っていたんだ」っていう気持ちを、複数の人が感じていたということに気づくというプロセスは、ある意味で本質的に、春日がソウルメイトである仲村に出会うことで、自分だけではないという境地に近づくことにも近く、“非凡さへの憧れ”そのものも凡俗にまみれていく。

映画版の鑑賞時には、そうした自意識を鏡のように見せつけられることで、スクリーンを直視するのが難しいほど冷静でいられなかった筆者だが、しかし、このドラマ作品を観ることで、当時よりは落ち着いた気持ちになることができている。というのは、やはり春日や仲村の青春というのは、少なくとも“それなりには非凡”とは言えるのではないだろうかと思い直せたからだ。なにせ、最近ではもはや読書自体が忌避され、かつて平凡と見られていた中産階級的な生活が、かなり努力しなければ得られないものになってきているような世の中なのだ。そんな社会に身を置きながら自分の特殊性を信じるということは、ある意味で“日常へのささやかな抵抗”として機能するのではないか。

“惡の華”のイメージは、単なる幻想であり、ささやかではかない願望に過ぎないのかもしれない。しかし、「自分が非凡である」といった勘違いを、どこか心の片隅にでも残しておかなければ、一時でも勘違いをしてしまったわれわれの精神は終わってしまうのではないか。それがなくなってしまったとき、国家や共同体、カルト宗教やマルチビジネスといったものに、自分のアイデンティティを捧げ、共同体そのものが非凡であるという、より悪質な幻想に振り回され、利用されてしまうかもしれない。それが、いまの最も愚かな“凡庸”であろう。

大人になっても、自分の才能や個性が非凡であるということを、どこかで信じていたい。そういうアイデンティティや願いを持つことは、心の中に、現実に対抗する力と意志を持つことである。そうすることができれば、たとえ小さなものであったとしても、“惡の華”は、永遠に枯れずに咲き続けるのである。

（文＝小野寺系（k.onodera））