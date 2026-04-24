20th Centuryの井ノ原快彦さんは4月24日、自身のInstagramを更新。フリーアナウンサーの有働由美子さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：井ノ原快彦さん公式Instagramより）

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20th Centuryの井ノ原快彦さんは4月24日、自身のInstagramを更新。フリーアナウンサーの有働由美子さんとのツーショットを披露しました。

【写真】井ノ原快彦＆有働由美子のハワイショット

「このコンビ安心するー」

井ノ原さんは「ハワイに行ってきました。本日20時から放送の『有働イノッチ探検！世界遺産』のロケ」とつづり、6枚の写真と1本の動画を投稿。ハワイロケのオフショットです。1枚目は南国らしい夕日とヤシの木をバックに、アロハシャツ姿の井ノ原さんと赤いワンピースの有働さんがウクレレを弾く仲良しショットを披露しています。「有働さんとの関係は相変わらず。気兼ねなく、のびのびした旅でした」とのことです。

ファンからは、「有働さんイノッチコンビ大好きです」「このコンビ安心するー」「さすが、良い相棒」「最高コンビ」「放送楽しみです」「あさイチコンビでた　2人見てるだけで落ち着く」「2人とも自然な笑顔素敵です」と、称賛の声が相次ぎました。

有働さんもツーショットを披露

23日には有働さんが自身のInstagramで「明日夜8時　世界自然遺産　ハワイ島の旅　素のままの私たちが」と、井ノ原さんとのツーショットを公開していました。コメントでは、「このコンビが大好き」「お2人の雰囲気変わらずで」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)