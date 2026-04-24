「有働さんとの関係は相変わらず」井ノ原快彦、有働由美子仲良しハワイショット公開「さすが、良い相棒」
20th Centuryの井ノ原快彦さんは4月24日、自身のInstagramを更新。フリーアナウンサーの有働由美子さんとのツーショットを披露しました。
【写真】井ノ原快彦＆有働由美子のハワイショット
ファンからは、「有働さんイノッチコンビ大好きです」「このコンビ安心するー」「さすが、良い相棒」「最高コンビ」「放送楽しみです」「あさイチコンビでた 2人見てるだけで落ち着く」「2人とも自然な笑顔素敵です」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】井ノ原快彦＆有働由美子のハワイショット
「このコンビ安心するー」井ノ原さんは「ハワイに行ってきました。本日20時から放送の『有働イノッチ探検！世界遺産』のロケ」とつづり、6枚の写真と1本の動画を投稿。ハワイロケのオフショットです。1枚目は南国らしい夕日とヤシの木をバックに、アロハシャツ姿の井ノ原さんと赤いワンピースの有働さんがウクレレを弾く仲良しショットを披露しています。「有働さんとの関係は相変わらず。気兼ねなく、のびのびした旅でした」とのことです。
有働さんもツーショットを披露23日には有働さんが自身のInstagramで「明日夜8時 世界自然遺産 ハワイ島の旅 素のままの私たちが」と、井ノ原さんとのツーショットを公開していました。コメントでは、「このコンビが大好き」「お2人の雰囲気変わらずで」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)