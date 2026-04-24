米新興企業アンソロピックの最新ＡＩ（人工知能）モデル「クロード・ミュトス」を巡り、片山金融相や日本銀行の植田和男総裁、３メガバンクの頭取らが２４日、金融庁で官民会議を開いた。

片山氏は会議後、最新ＡＩによるサイバー攻撃から金融システムを守るため、官民共同の作業部会を設置する方針を明らかにした。

ミュトスは、システムの脆弱（ぜいじゃく）性を特定する能力が格段に高いとされる。アンソロピックは現在、ミュトスの提供先を限定した試験公開にとどめているが、サイバー攻撃に悪用されれば、金融システムの混乱を起こすリスクが指摘されている。

片山氏は「今そこにある危機だ。金融システムは、サイバー攻撃で直ちに市場への影響や信用不安に波及する特性がある。インシデント（事案）が発生したときの備えがこれまで以上に重要になる」と指摘。内閣官房国家サイバー統括室や日銀、金融機関などによる作業部会で、サイバー攻撃対策を議論する考えを示した。

片山氏によると、会議に参加した金融機関からは、ミュトスについて「攻めてくる相手の能力が格段で、個別行では（対策に）限界がある」との声が上がった。片山氏は「金融は公の器なので国として守らなければならない」と強調した。

ミュトスに対する警戒感は世界的に広がっている。米メディアによると、試験公開された今月７日、ベッセント財務長官が金融機関首脳らと緊急会合を開催。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長も加わり、先端ＡＩが金融システムに及ぼす影響について協議した。

４月中旬に米ワシントンで開催された先進７か国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議など、一連の国際会議でも議題となった。