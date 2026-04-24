3児の母・中村仁美アナ、大量の揚げ物調理の様子公開「びっくりする量」「男の子3人の食欲凄そう」と反響
【モデルプレス＝2026/04/24】フリーアナウンサーの中村仁美が4月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。大量の揚げ物を調理している様子を公開した。
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻、揚げたポテトの向こうに見える大量の鶏肉
中村アナは「揚げ物が 終わらない 夕暮れ時」とコメント。フライドポテトを揚げている鍋の向こうに大量の揚げられた鶏肉が置かれている写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「びっくりする量」「お疲れ様です」「男の子3人の食欲凄そう」「家族で食べるのかな？」「これ揚げ続けられるの尊敬する」などの声が上がっている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
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【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻、揚げたポテトの向こうに見える大量の鶏肉
◆中村仁美アナ、大量の揚げ物調理
中村アナは「揚げ物が 終わらない 夕暮れ時」とコメント。フライドポテトを揚げている鍋の向こうに大量の揚げられた鶏肉が置かれている写真を公開した。
◆中村仁美アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「びっくりする量」「お疲れ様です」「男の子3人の食欲凄そう」「家族で食べるのかな？」「これ揚げ続けられるの尊敬する」などの声が上がっている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
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