3児の母・中村仁美アナ、大量の揚げ物調理の様子公開「びっくりする量」「男の子3人の食欲凄そう」と反響

3児の母・中村仁美アナ、大量の揚げ物調理の様子公開「びっくりする量」「男の子3人の食欲凄そう」と反響