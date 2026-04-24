【漢字クイズ】「燦燦」はなんて読む？見たことはあるけど案外わからないかも…？

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「燦燦」はなんて読む？

「燦燦」という漢字を見たことはありますか？ 美空ひばりの有名曲「愛燦燦」を知っていればわかるはず！ いったい、「燦燦」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「さんさん」でした！ 燦燦とは、太陽などが明るく光り輝く様子や、彩りなどの鮮やかで美しい様子を表した言葉のこと。 ちなみに、1986年にリリースされた、美空ひばりの有名曲「愛燦燦」には、ほかにも「さんさん」と読む言葉が登場します。 「雨潸潸（あめさんさん）」に使われる「潸潸」は、さめざめと泣く様子や雨が降る様子を表している同音異義語ですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』

・『UtaTen』

ライター Ray WEB編集部