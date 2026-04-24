◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ―巨人（２４日・横浜）

巨人・田中将大投手（３７）が先発で６回２／３を無失点と好投した。１―０のリードを保ち、黒田博樹氏（広島、ヤンキースなど）に並ぶ日米通算２０３勝目の権利を手にして降板した。

被安打８で球数８７。与四球は申告敬遠による１個とテンポの良い投球が光った。１軍では初バッテリーとなった大城とも息を合わせカットボール、スプリット、今季最遅９５キロの超スローカーブなどを多彩に配球。序盤から内海投手コーチも「走者を背負っても落ち着いて丁寧に投球できている」と評価する粘投だった。７回２死から二塁打を浴びたところで２番手・中川に継投。左の三森を遊ゴロに打ち取って好リリーフした。

田中将は試合前時点で３登板２勝０敗。このまま白星をつかめば開幕３連勝となる。２・４１だった防御率はこれで１・７８へと良化した。

田中は「（大城）卓三のリードに引っ張ってもらい、野手のみんなに盛り立ててもらいながら、何とか良い投球ができました。ただ、イニングの途中でマウンドを降りた事が反省点です」とコメントした。

☆日米通算２００勝以上の投手

２０８勝（日９３・米１１５）ダルビッシュ有（日本ハム、レンジャーズ、カブス、パドレスなど）

２０３勝（日１２４・米７９）黒田博樹（広島、ドジャース、ヤンキース）

２０２勝（日１２４・米７８）田中将大（楽天、ヤンキース、巨人）

２０１勝（日７８・米１２３）野茂英雄（近鉄、ドジャース、デビルレイズなど）