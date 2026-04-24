◆パ・リーグ オリックス―日本ハム（２４日・京セラドーム大阪）

オリックスの新外国人ボブ・シーモア内野手が、来日６７打席目でうれしい初アーチを放った。

太田の適時二塁打で同点に追いついた７回、２死二塁のチャンスで打席へ。１ボールから伊藤のスプリットを振り抜き、右翼席５階に特大の勝ち越し２ランを運んだ。

自身にとって大きな一発は、京セラドーム大阪で通算３０００号のおまけつき。２５年に３Ａで３０発を放った男が、主役をかさらった。「変化球にうまく反応できました。チームに貢献したいと思っていたので、最高の一本を打つことができて良かったです！」と胸を張った。

同球場での第１号は、１９９７年４月８日のロッテ戦で鈴木貴久（近鉄）がマーク。１０００号は２００３年９月１日の西武戦で川口憲史（近鉄）、２０００号は２０１４年８月１５日のソフトバンク戦で駿太（オリックス）が放った。

個人別の本数はＴ・ローズが１４９本（近鉄１２３、巨人１、オリックス２５）で最多。次いで中村紀洋１２３本（近鉄１１９、オリックス３、ＤｅＮＡ１）の２人が１００本以上。現役では米大リーグのＲソックスでプレーする吉田正尚がオリックス時代の４４本で６位、杉本裕太郎（オリックス）が３８本で１０位にランクインしている。

１９９７年３月１日に当時の大阪近鉄バファローズの本拠地として「大阪ドーム」の名称で開場。２００４年に大阪近鉄を吸収合併したオリックス・ブルーウェーブが「オリックス・バファローズ」と名称を変え、引き続き本拠地として使用してきた多目的ドーム。０６年７月１日からネーミングライツ（施設命名権）によって京セラドーム大阪と改称された。