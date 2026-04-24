30代男性のAさんは、お見合いの帰り道でスマートフォンの画面を見つめてため息をつきました。婚活を始めて1年、清潔感のあるネイビーのジャケットを新調し、髪型も整え、自分なりに努力を重ねてきたつもりです。しかし届く返事はいつも「交際希望ではありません」という無情な「お断り」の通知でした。



【漫画】「あんなブスと付き合ってんの？」と聞かれた彼の答えは「かわいそうじゃん」 初めての恋が壊れた日

この状況を打破すべくAさんは「清潔感もマナーも気をつけているのに、なぜ次につながらないんだろう」と思い悩みます。ではAさんが次に気をつけるべきポイントは、何なのでしょうか。恋活・婚活スクール【and her】の田口ともさんに、早く成婚が決まる人の「3つの共通点」について聞きました。



ポイントは笑顔・主体性・素直さ

ー婚活において、早く成婚が決まる人に共通する特徴はありますか？



ポイントは大きく3つあります。「笑顔」であること、「主体性」があること、そして「素直さ」を持っていることです。



当たり前のことのように思われるかもしれませんが、いざ自分のこととなると忘れてしまう方が多いのです。たとえば、美容にお金をかけて外見を完璧に整えても、お見合いの席で終始表情が強張っていたら、相手は「不機嫌なのかな」「怒らせてしまったかな」と不安になります。



印象とは「かけ算」のようなもので、外見が100点でも笑顔がゼロであれば、かけ合わせた結果もゼロになってしまうのです。もし笑顔が苦手なら、鏡の前で「ニコッ」と笑顔を作ってみたり、出勤したら「おはよう！」と笑顔で言ってみるのをおすすめします。ほんの小さなことでいいので、日常で練習しましょう。



ーでは主体性とはどのようなものでしょうか？



受け身の姿勢にならないことです。たとえば結婚相談所に受け身の姿勢で入会しても、婚活を長引かせる結果となるでしょう。「正解を教えてほしい」とマニュアルばかりを欲しがる方は、実は目の前のお相手をきちんと見ていない傾向があります。



相談所はあなたの成長をサポートし、土台を一緒に作る伴走者であり、あなたを変えるのはあなた自身です。主体性のある方は、ひとつのアドバイスの意味を腑に落ちるところまで理解し、その上で「〇〇をやってみます」と自分なりのアイデアを出して行動にうつします。自分で決めたことだからこそ継続しやすく、変化のスピードも格段に早くなります。



ー3つめのポイントの素直さについても教えてください。



褒められた時に素直に喜べたり、卑屈にならないことです。たとえば「そのネクタイ、すてきですね」と褒められた時に、「いやいや、安物ですから」「もっとおしゃれな人は他にいますから」と打ち消してしまうのはもったいないです。



照れや謙遜もあると思いますが、褒め言葉を受け取らないのは、相手の好意を拒絶しているのと同じと考えてください。人によっては「褒めるからには裏があるのでは」という疑いや、他人と比較して卑下する姿勢が、長年の癖になっている場合もあります。



でも素直に「うれしいです、ありがとうございます」と受け取るだけで、その場の空気はパッと明るくなるんです。「ありがとう」と素直に受け取る。シンプルに、試してみて損はないと思います。



ー最後にAさんへのアドバイスをお願いします



「他人と過去は変えられないが、自分と未来は変えられる」という言葉があります。本当にこの言葉のとおり、「笑顔・主体性・素直さ」は自分と未来を変化させる大事な要素です。しかも、お金もかかりません。小さな心がけ1つで、状況が好転する可能性は充分にあります。



理想の相手と出会いたいなら、まず「理想の相手と出会えるような自分になること」を意識して、始められることから取り組んでいってほしいと思います。



◆田口とも（たぐち・とも） 臨床心理士/公認心理師/LCIQ®︎診断士

「どうせ自分なんて恋愛も結婚もできない…」と自信をなくしている方の背中をピシッとさせてポンッと押したい、という想いから恋活/婚活スクール【and her(あんどはあ)】を運営。あなたを「また会いたい」そして「ずっと一緒にいたい！」と思われる人に育てます。



（まいどなニュース特約・長澤 芳子）