【交際NG！8歳上の女上司】恋路を邪魔する悪役が登場！ワクワクすっぞぉ〜＜第2話＞#4コマ母道場
少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？ しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？ 今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。
第2話 邪魔する悪役は……？
【編集部コメント】
物語を盛り上げるためには、悪役は必要ですよね。悪役とまでいかなくても、障害があれば二人の恋は大盛り上がり！ 読者も一緒になってドキドキハラハラ、ハッピーエンドになってくれることを祈って読み進めていくでしょう。物語に感情移入するリカコさん。そんなとき、息子であるソウスケさんから声をかけられたのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第2話 邪魔する悪役は……？
【編集部コメント】
物語を盛り上げるためには、悪役は必要ですよね。悪役とまでいかなくても、障害があれば二人の恋は大盛り上がり！ 読者も一緒になってドキドキハラハラ、ハッピーエンドになってくれることを祈って読み進めていくでしょう。物語に感情移入するリカコさん。そんなとき、息子であるソウスケさんから声をかけられたのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙