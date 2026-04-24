物価高対策の一環として県が増量支援する県産米の販売が、24日始まりました。



5kg分の価格で、6kgの県産米が購入できます。



大坪記者

「キャンペーン初日の朝、こちらの店舗には11種類もの県産米が並びました。増量されて5kgから6kgに。対象商品はこちらのマークが目印です」



県による県産米購入支援事業は、県産米5kgを購入すると県が1kgを上乗せし、6kgのコメを5kg分の価格で販売するものです。





24日から県内のスーパーや米穀店、ドラッグストアなど400店舗以上で取り扱われ、購入制限はありません。山口市のアルク葵店でも早速、買い求める人が次々と訪れていました。購入した人は「いつもは1袋しか買わないが…きょうはがんばって2袋買おうかなと。（これまで米価高騰で）ちょっとランクを下げて安いのを選んでいたので」やまぐちの農林水産物需要拡大協議会・横山秀美委員「今、お米の消費が少し下がり、なかなか売れていないのが現状。この増量キャンペーンを使って、お米を食べてもらい、生産者の応援をしてもらえたら」県の事業費は6億4000万円。値引きではなく増量とすることで、家計への支援と併せて県産米の消費量増加のW効果を狙います。対象商品は60万袋で、12月ごろまで販売は続く見通しです。