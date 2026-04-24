レノファ山口を運営する株式会社レノファ山口が2期ぶりの黒字となる昨年度の決算を発表しました。



レノファ山口のことし1月期の売上高は前年度より1億3400万円増加し、13億8500万円となりました。



広告料収益の増加や対戦相手などによりチケット価格が変動するフレックスプライス制の導入などを要因として挙げています。



営業損失が1700万円となっていますが、クラウドファンディングなど営業外収益を計上すると純利益は100万円の黒字となっています。





昨年度、J3降格となったレノファ…しかし、選手の報酬などトップチームに積極的に投資することで新シーズンに向け新たな選手を獲得し戦力を強化していきたいとしています。レノファ山口 渡部博文社長「第14期以降は『最短でのJ2復帰』を最優先目標として掲げます。収益基盤の拡大とトップチームの競技力強化を両輪として推進しこの2つが連動する好循環を確立することが私たちの使命です」ホームゲームの平均入場者数は5767人と前期からおよそ5.3％減少しているレノファ。今後は新規サポーター獲得にむけ情報発信などを行っていきたいとしています。