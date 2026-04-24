美祢市全域をエリアとするMine秋吉台ジオパークが昨夜、ユネスコの会議で正式に世界ジオパークに認定されました。



国内で11か所目の認定です。



美祢市のMine秋吉台ジオパークは、昨夜、フランスで開かれたユネスコの会議で正式に世界ジオパークに認定されました。



「ユネスコ世界ジオパーク」は世界的に優れた地質遺産の保全と活用を目的としたユネスコの事業です。





美祢市の地質・地形は日本最大級のカルスト台地をつくる石灰岩や石炭、それに銅の大きく3つの鉱物資源で成り立っていて学びや交流に活用されていることが評価されたということです。Mine秋吉台ジオパーク認定ジオガイド「待つ時間もあったのでもうほんとにようやくやった～！という感じ」Mine秋吉台ジオパークパートナー（堅田地区まちづくり協議会）「最初から携わってきたのでとても嬉しい。いまいろいろ研究しつつあるのでこれからまだまだ発展します！頑張ります！」Mine秋吉台ジオパーク推進協議会専門員「秋吉台ジオパークは秋吉台以外もいろいろな地域の魅力がある。それを使った活動する人たくさんもいる。地域の魅力、活動を知って楽しんでいただきたい」篠田洋司 美祢市長「住民の方にやはり愛着とか地域に対する誇りであるとかそういうのを持ち続けていただくことが大事この街をより多くの方にまた世界中の方に知っていただくきっかけになると思っています」世界ジオパークに認定されたことでインバウンドの増加や国内外のジオパークとの連携強化などが期待されています。（田中アナウンサー）今回の認定でMine秋吉台ジオパークは熊本の阿蘇、長崎の島原半島などと並び国内で11か所目の世界ジオパークとなりました。ただ、4年後には再審査が待っていてユネスコの理念通り世界基準の遺産として、その価値を守り、活用し続けられるか問われます。