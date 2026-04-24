世界ジオパークの認定を記念して24日、美祢市民を対象にした特別ツアーが開催されました。



ツアーにはおよそ40人の市民が参加し、3つのコースに分かれ、地元の魅力を改めて学びました。



このうち大嶺炭田の歴史を学ぶ黒コースでは、炭鉱跡やかつて賑わった街並みを散策しました。



鉱山を水平に堀り進めて石炭を採掘した「荒川水平坑」や、大きな地層の残る「桃ノ木露天掘り跡」などを見学しました。





Mine秋吉台ジオパークは大きく3つの鉱物資源で成り立っていておよそ3億年前、海底のサンゴ礁が石灰岩となってできた秋吉台。およそ1億年前にできた銅は奈良・東大寺の大仏にも使われました。そして、およそ2億年前にできた石炭は明治から昭和までまちの発展の原動力となりました。参加者は「実際に見てなかなか面白いなと思った（自分は）筑豊の生まれで筑豊炭田は穴を掘っていく（大嶺炭田も）露天掘りということで懐かしさがある」ガイド・河村芳雄さん「同じ美祢市に住んでいる人達でも初めて見ることが多いと思う美祢市民に知ってもらい周りの人達にも教えてもらえたら（ツアーに）気軽に参加してほしい」ゴールデンウィークにも行われるジオツアーの予約は現在、わずかに空きがあるいうことです。