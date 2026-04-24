◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(24日、横浜スタジアム)

巨人・田中将大投手が7回途中無失点の好投を披露し、今季3勝目の権利を持ってマウンドを降りました。

ここまで3試合の登板で2勝0敗の田中投手は初回、先頭の三森大貴選手にヒットで出塁を許しますが、キャッチャーの大城卓三選手の盗塁阻止もあり、先制は許さず。2回も2本のヒットなどで2アウト2、3塁のピンチを背負いましたが、9番の平良拳太郎投手をセカンドゴロに打ち取り、無失点で切り抜けます。

すると4回、キャベッジ選手の4号ソロで1点を先制し、粘投を続ける田中投手を援護します。

直後の4回ウラには、松尾汐恩選手の2塁打などで2アウト1、2塁と再びピンチを招きますが、平良投手を初球のストレートでひっかけさせ、ピッチャーゴロで3アウトを奪いました。

勝ち投手の権利がかかる5回は、わずか6球で三者凡退。クリーンアップから始まる6回は、3番佐野恵太選手をスプリットでレフトフライ。4番宮粼敏郎選手にもスプリットでセカンドゴロ。5番度会隆輝選手にはヒットを許しますが、6番松尾選手をストレートで詰まらせセカンドゴロとし、DeNA打線に仕事をさせません。

7回は2アウトから林琢真選手にツーベースを浴びると、ここで投手交代が告げられます。悔しい表情でマウンドで降りつつもスタンドからは大きな拍手が田中投手に送られました。

あとを受けた中川皓太投手は続く三森選手をショートゴロで3アウト。今季4度目の先発登板を果たした田中投手は、6回2/3を87球、被安打8、無失点。今季3勝目と黒田博樹氏に並ぶ日米通算203勝の権利を持って、この日の役目を終えました。