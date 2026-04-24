（竹川奈々キャスター）

「私は今、ツインメッセ静岡に来ています。こちらで明日から、GWのお出かけにぴったりなイベント始まります。全国で大人気体験型イベント『超からだのひみつ大冒険』です。それにしても見てください、大迫力の顔…スゴイ！」



（竹川奈々キャスター）

「こんにちは…この大きな口が入り口ですか」

（超からだのひみつ大冒険 清水さん）

「このイベントは、『シゲキくん』の口から、自分たちが小さくなって入りいろいろな楽しいコンテンツで遊びながら、体の仕組みを学べるというイベントです」

（竹川奈々キャスター）

「面白そうですね、早速行きましょう」





巨大な口をくぐると、そこには体の中の世界が広がっています。ここを進んでいきながら様々な体験を通して、体の仕組みが知れるのです（竹川奈々キャスター）「中は少し暗くて、本当に体の中に入っていくような感覚ですね」（超からだのひみつ大冒険 清水さん）「ここは胃エリアです。食べ物が消化される様子を体感できます」【小腸エリアへ】（竹川奈々キャスター）「こちらはすごいモコモコしていますね」（超からだのひみつ大冒険 清水さん）「小腸エリアです。繊毛といって食べたものの栄養を吸収する場所なんです」【肺エリアへ】（竹川奈々キャスター）「これもまた巨大ですね…肺」（超からだのひみつ大冒険 清水さん）「こちらは『はいほうメイズ』です。肺の中に取り込んだ酸素を血液によって全身へ送り出す仕組みを迷路で楽しめます」（竹川奈々キャスター）「楽しい！これは親子で夢中になりますね」知っているようで意外と知らない、体の仕組みを楽しみながら体験できるので大人も思わず『なるほど』とうなってしまします。（超からだのひみつ大冒険 清水さん）「わ～びっくり！」（超からだのひみつ大冒険 清水さん）「こちらは『くしゃみ体感マシーン』くしゃみの風の強さを実際に体感できるんです（竹川奈々キャスター）「普段人のくしょみを顔面に受けることがないのでびっくりしました」（超からだのひみつ大冒険 清水さん）「こちらは『血量計』です。自分の血液量をペットボトル何本分かというのが分かる装置です」（竹川奈々キャスター）「私は…」さらにミッションに成功すれば素敵な景品がもらえるアトラクションコーナーも。子ども、大人もついつい夢中になってしまうこと間違いなしです！！親子で一緒に楽しみながら体の仕組みを知れるこのイベント、GWにかなりおススメです！！（竹川奈々キャスター）「こちらの『超からだのひみつ大冒険』は25日から5月6日まで、ツインメッセ静岡で開催されています。（超からだのひみつ大冒険 清水さん）「遊びながら学べるイベントになっているのでぜひお越しください」【END】