BitSummit実行委員会は、京都みやこめっせで2026年5月22日（金）から24日（日）の3日間にわたって開催されるインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」のイベント特設ページと会場マップを公開しました。

ステージイベントの一部タイムテーブルと会場マップを公開

特設ページでは、既に発表済みのプログラムを含む3日間のステージイベントのタイムテーブルを公開。

BitSummit PUNCH イベント特設ページ

メインステージではBitSummitでお馴染みの横町 藍さん、J-monさんがMCを担当し、23日（土）と24日（日）の一般公開日ではサカモト教授によるオープニングパフォーマンスを予定しています。昨年同様、優れたインディーゲームを表彰する「BitSummitアワード」は2日目の23日（土）に発表を予定。受賞作品をチェックしたうえで24日（日）にじっくり遊ぶことができます。

イチナナVライバーのPRアンバサダーを発表

今年もライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」とBitSummit PUNCHの連動企画として、イチナナVライバーとBitSummit会場内で会話を楽しめる空間を用意。15名の参加イチナナVライバーが特設ページで発表されている他、メインステージ上での「公式Reporterステージ」プログラムの出演スケジュールが公開されています。

TikTokクリエーター4名が公式レポーターに就任

TikTokで活躍するゲームクリエーターチーム「TIZZ TRIDENT」所属の4名がBitSummit公式レポーターに就任。各クリエーターのTikTokアカウントから会場レポートを配信する他、メインステージ上で公式Reporterステージに出演します。

RURI：https://www.tiktok.com/@wolfpizza_

純くんち：https://www.tiktok.com/@junkun.game

じんとに【ジントニックの隠れ家】：https://www.tiktok.com/@jintonic_house

りなてぃ(天音利梛)＜＞：https://www.tiktok.com/@amanerina333

台湾から人気ストリーマーとG-EIGHT発起人兼人気クリエーターが来場

台湾から人気ストリーマー、米餅の来場が決定。イベント終了後、自身のInstagramアカウントでBitSummitの様子をお届けします。

Instagram：https://www.instagram.com/mibin1215/

Twitch：https://www.twitch.tv/kathyvv

台湾からはさらに、BitSummitイベントパートナーで台湾最大のインディーゲームイベント「G-EIGHT」から、発起人兼人気クリエーターのTony、Gtan、Thomasが来日。イベント終了後、G-EIGHTの公式YouTubeアカウントでレポート動画が公開されます。

G-EIGHT公式YouTube：https://www.youtube.com/c/GEIGHT[リンク]

オフィシャルPRサポーターズ応援キャンペーンを実施

23日（土）24日（日）の一般公開日に、みやこめっせ1階・オフィシャルPRサポーターズ特設ブースにて公開配信する人気配信者たちの公式番組との連動プレゼントキャンペーンを公式Xにて実施。出演者たちへの応援コメントやイラストを募集し、抽選で5名様に出演者全員のサインが入った「BitSummit PUNCH 公式Tシャツ」をプレゼントします。

【出演者】ドンピシャ（SANNINSHOW）・ぺちゃんこ（SANNINSHOW）・FB777（M.S.S Project）・eoheoh（M.S.S Project）・SPYGEA・おにや・ドグマ風見

【応募期間】2026年4月23日（木）〜 5月25日（月）23:59

【応募方法】

1. BitSummit公式Xアカウントをフォロー

2. キャンペーンポストをリポスト

3. 応募フォームに応援コメント・イラストを記入

【応募フォーム】https://forms.gle/g3KEVVE1P36q2w4T9

開催概要

BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）

日程：2026年5月22日（金）〜5月24日（日）

主催：BitSummit実行委員会

一般社団法人日本インディペンデント・ゲーム協会（JIGA）

(キュー・ゲームス／ピグミースタジオ／Skeleton Crew Studio／ BlackSheep Consulting)

京都府

共催：KYOTO CMEX

制作：オリコム

BitSummit

http://bitsummit.org/[リンク]