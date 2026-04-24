部屋がなかなか片付かない原因は、充電まわりのごちゃつきにあるかもしれません。20年間汚部屋で暮らしたおさくさんは、ケーブルや充電器を見直したことで、部屋の印象が大きく変わったといいます。今回は、すぐに取り入れられる充電器周りの工夫を4つ教えてもらいました。

充電コーナーがなかった汚部屋時代

充電器周りは、片付けが苦手だった頃の私が見落としていた場所のひとつ。

【写真】収納ケースを活かした充電ステーション

汚部屋時代の私は、充電コードを使い終わってもそのまま放置してケーブルはごちゃごちゃ。充電器は何個も買いたして、リビングや寝室・玄関にも、あちこちにコードがたれている状態でした。

片付けを進めるなかで気づいたのは、「充電周りのごちゃつきは、部屋全体の散らかりにつながっている」ということ。小さなコードひとつでも、定位置を用意することが大切でした。

充電器周りでやってよかった工夫4つ

充電器まわりを整理するために実践した4つの工夫を紹介します。

●1：充電場所をスタディスペースの1か所に集約した

以前はリビング、寝室・玄関と、充電ケーブルが散らばっていて、充電する場所もまちまちでした。コードが部屋中に散らばり、「あの充電器どこだっけ？」と探しまわることも日常茶飯事。

そこで、ダイニング横のスタディスペースに充電コーナーをまとめることに。

「充電はここでする」とひとつに決めるだけで、コードが部屋中に散らばることがなくなりました。

●2：収納ケースを使って充電ステーションをつくる

充電器やケーブルをそのまま出しておくと、どうしても生活感が出てしまいます。そこで収納ケースを使って、充電器をひとまとめにした“充電ステーション”を導入。ごちゃつきが1か所に収まり、見た目がスッキリしました。

充電中もケーブルが見えないため、リビング全体の印象がぐっと変わります。

ものを手放してからは「収納グッズはできるかぎり増やしたくない」と思っていましたが、これは導入してよかったアイテムです。

●3：毎日使うものだけを出しておく

デジカメのコードなど、めったに使わないケーブルも以前は出しっぱなしでした。

今は「毎日使うかどうか」を基準にしてスマホの充電器だけを充電コーナーに出しておき、出番が少ないものは別の袋にまとめて収納。すると、コーナーが驚くほどスッキリしました。必要なときだけ取り出せば十分と気づいてから、管理がぐっとラクになりました。

●4：不要なケーブルは迷わず手放した

収納を圧迫してしまいがちなのが、「いつか使うかも」と取っておいたケーブル。整理したところ、断線しているものや、本体機器をすでに手放して使いみちのないケーブルまで残っていました。

使っていないものは処分したところ、充電コーナーがスッキリとまとまりました。ケーブルは気づかないうちに増えやすいため、定期的に見直すのがおすすめです。

充電コーナーを整えたら、部屋全体がスッキリ

ケーブルや充電器は小さなものですが、散乱していると部屋が散らかって見える原因に。

まずは、充電する場所をひとつに決めることから始めてみてください。充電周りを整えるだけで、部屋の印象は思っている以上に変わりますよ。