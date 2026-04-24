物価高の影響で「思うようにお金が貯まらない」と感じている人も多いのでは？ そんななか、「当たり前にやっていた習慣を少しずつ見直したら、がんばらなくても自然とお金が貯まるようになった」と語るのは、浪費家から節約生活に転換して8年、YouTubeで節約術を発信する3児の母、みさきさん。今回、やめたら「家計も心も整った」習慣について、教えてもらいました。

1：貯金は「お金が余ったら」する

以前の私は、「お金が余ったら貯金しよう」と考えていました。でも実際には、月末になるとほとんど残らず、「今月も貯められなかったな」とあきらめることが多かったです。

【実際の写真】買い物する日をカレンダー管理

予算が決まっていない状態で出費をコントロールするのは、思っていた以上に難しいもの。

そこで私は、「月に5万円残す」と決めて、食費や日用品費、レジャー費の予算をあらかじめ設定するようにしてみることに。そして、慣れてきたら少しずつ予算を見直していきます。出費のバランスが整ってくると、無理をしなくても自然とお金が残るようになり、結果的に貯金額も増えていきました。

2：「欲しい」や「安い」を買う理由に

以前の私は、「欲しい」や「安い」という理由で買い物をすることが多くありました。でも今は、「本当に必要かどうか」を一度立ち止まって考えるようにしています。

というのも、これまでのムダづかいを振り返ってみると、「欲しい」や「安い」で選んだものほど、使わなかったり、自分に合わなかったりすることが多かったと気づいたからです。

「なくても困らないものは、無理に買わなくても大丈夫」、そう考えるようになってから、必要なものだけを選べるようになり、ムダな出費も後悔も少しずつ減っていきました。

3：手間を惜しんで「固定費」を見直さない

家計を見直すなかで、いちばん効果が大きかったのが固定費の見直しでした。スマホやサブスク、保険、家賃など、一度見直すだけで、毎月の支出が安定して減っていきます。

事務手続きなど、少し手間がかかるものもありますが、一度見直してしまえば、そのあとはとくに意識しなくても節約が続くのが大きなメリット。

「がんばらなくても減る支出」をつくることで、日々のやりくりもぐっとラクになったと感じています。

4：毎日買い物をする

お金を貯めるためには、大前提として、「お金を使わないこと」がすごく大事ですよね。

そこでわが家は、意識して「お金を使わない日」をつくるようにしています。今は週に4日ほどのノーマネーデーを目安にしていますが、最初は週1〜2回から始めました。

ノーマネーデーと決まっていれば、わざわざ買い物に行くこともなく、冷蔵庫の整理をしながらごはんをつくったり、デザートも家で用意したりと、自然と出費が減っていきました。

この仕組みづくりをきっかけに、お金が残るようになったと思います。

5：見栄のためにお金を使う

以前は、周りの人の持ちものや暮らしを見て、「自分も同じようにしたい」と感じることがありました。でも、そのたびに無理な出費が増えてしまっていたように思います。

「見栄のための出費」には、終わりがありません。今は、「わが家にとって大切どうか」を意識するように。人と比べるのをやめるだけで、気持ちもラクになり、お金の使い方も自然と落ち着いていきました。

自分のペースで暮らすことが、結果的にいちばん続けやすいと感じています。

お金が貯まるようになったのは、特別なことを始めたからではなく、日々の習慣を少しずつ見直していく、積み重ねによるものです。無理に我慢したり、大きく生活を変えたりしなくても、自分に合ったやり方を続けていくことで、気づけばお金も気持ちも整っていくのだと感じています。

できそうなことをひとつずつ、自分のペースで続けていけたら、私は気づいたら7年も経っていました。皆さんのお金の使い方について、参考にしていただけることがあればうれしいです。