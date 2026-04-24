23歳のティブス3世、24試合で10発の大爆発

米大リーグ、ドジャースのマイナーに、異次元の活躍を見せている逸材がいる。今季3Aデビューしたジェームズ・ティブス3世外野手は開幕から24試合で、既に10本塁打。シーズン65発ペースという大爆発に、かつてトレード放出したレッドソックスのファンが嘆きの声を上げている。

23歳のティブス3世は、2024年にドラフト1巡目指名でジャイアンツ入り。2025年にラファエル・デバースのトレード要員の1人としてレッドソックスへ移籍。ただ1か月ほどの在籍で、ダスティン・メイとの交換トレードでドジャースへ移籍してきた。昨季2Aタルサでは36試合で7本塁打、そして今季は開幕から3Aオクラホマシティで大爆発している。

大リーグ公式Xが、22日（日本時間23日）のマリナーズ傘下3Aタコマ戦で放った中堅への一発の動画を「ジェームズ・ティブス3世はドジャース3Aで大活躍している 23試合に出場して10本塁打、22打点、OPS1.106 MLB最初の10号到達で65本塁打ペースに…」との言葉とともに紹介すると、レッドソックスのファンから嘆きの声が上がった。

「レッドソックスは恥知らずだ」

「また思い出させてくれてありがとよ…」

「レッドソックスはいいトレードしたな…」

「レッドソックスの無能どもがトレードに出したのは笑えるな」

「レッドソックスがトレードに出してくれたことに感謝感激だよ、なになに、（トレード）相手はダスティン・メイだそうで…」

「彼みたいないい選手に、レッドソックスはもったいなさ過ぎるから…」

他にレッドソックスの編成を統括する最高野球責任者、クレイグ・ブレスロー氏に向け「二度とプロ球団に関わるべきじゃない」「ブレスローは万死に値する」という声や、ドジャースのファンから「彼を昇格させろ」「ドジャースはいつになったら彼を呼ぶの？」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）