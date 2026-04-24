2004年には「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」のエンディング曲「Reason」を担当するなどし、ミュージカルでは女優としても活動する玉置成実(37)が19日、自身のインスタグラムを更新し、「相棒」の帰還を喜んだ。



【写真】無事に戻ってウキウキ デカいぞ！ボンネビルボバー

「相棒が車検から帰ってきたよ。おかえり!!」とコメントして掲載したのは英国のバイク「トライアンフ ボンネビルボバー」。排気量は1200cc、新車での定価は199万9000円というワイルド味あふれる大型車だ。「今日は走るのに最高の天気すぎて気持ちよかった 今年は色んなところにツーリング行きたいなぁ。」と胸を高鳴らせていた。



玉置はインスタには2019年からボンネビルの画像を掲載しており、少なくとも7年は乗っているとみられる。24年には「Vance＆Hinesのマフラーに変えてもらいました めっちゃかっこよすぎる。。。前回シートもブラウンにカスタムしたのでよりオシャレ度増し増しです」、22年には「チェーンもゴールドにしました!!」とさまざまな形でカスタムをすすめている。



時折ツーリングの画像も掲載しており、父と出かけることも。父はハーレーダビッドソンCVO、BMWのR1250とこちらもデカいバイクに乗っている。



玉置は4月23日にデビュー23周年を迎えたばかり。トレーニングに励む画像も掲載しており、バイクだけでなく、本職のためにもしっかりと体づくりをしている。



（よろず～ニュース編集部）