混沌とする中東情勢。

トランプ大統領は23日、ホワイトハウスでイスラエルとレバノンの駐米大使による協議に同席し、両国が3週間の停戦の延長で合意したと発表しました。

16日には「10日間の停戦」で合意していて、これを延長した形です。

終了後、イスラエルの駐米大使は「両国が近い将来、平和を達成できると確信している」と述べましたが停戦後も散発的な戦闘はやまず、不安定な状況が続いています。





イランはアメリカとの戦闘終結に向けた協議の条件として、イスラエルによるレバノンの親イラン組織「ヒズボラ」への攻撃停止を求めています。トランプ氏は停戦延長を仲介することで、イランとの協議への影響を避ける狙いがあります。こうした中、トランプ大統領は23日SNSを更新し、事実上封鎖されているホルムズ海峡について。（トランプ大統領）「ホルムズ海峡の海域に機雷を敷設する船舶はいかなる船であろうと撃沈させるよう米海軍に命じた」“機雷の撤去作業を行っている”と投稿。アメリカ軍によるイランに対する“逆封鎖”については。（トランプ大統領）「封鎖の方が爆撃よりもイランを怖がらせている」と、経済的な圧力による手応えを強調しました。一方、イランメディアによりますとイランは23日、ホルムズ海峡の通航料を初めて受け取ったことを明らかにしました。具体的な金額などは明らかにされていません。ホルムズ海峡を巡っては、イラン当局が通過する船から通航料を徴収していると報じられていました。トランプ氏はイランに対しホルムズ海峡を解放するよう圧力をかけていますがイラン側は、応じない姿勢を見せています。イランのペゼシュキアン大統領はSNSで「国家と国民の揺るぎない結束と、最高指導者への忠誠によって侵略者を後悔させるだろう」と述べ、アメリカ側をけん制しています。（木原稔官房長官）「ホルムズ海峡における自由で安全な航行が、早期に確保されることが重要だと考えております」一方、木原官房長官はこのように述べた上で「国際社会と連携しつつ、日本を含む全ての国の船舶がホルムズ海峡を自由かつ安全に通過できるよう最大限の努力を続けていきたい」と強調しました。そうした中、24日県庁では…（静岡県議会議員）「おはようございます。イラン情勢の長期化に伴う県民生活・県内事業活動への影響緩和に関する要望書をお持ちしました。よろしくお願いします」イラン情勢の県民への影響に伴い、自民改革会議やふじのくに県民クラブなど県議会の3つの会派がそれぞれ知事へ要望書を提出したのです。（藤曲敬宏自民改革会議 政調会長）「まずは2月の補正予算での物価高騰対策、これを速やかにまずは進めていただくことでですね、緩和対策になると思っています」（鈴木康友 静岡県知事）「要望をいただきまして、どれも非常に妥当なものだという風に思いますし今、政調会長からもお話あったように、既に県としても対応を進めているところでございますのでご要望をしっかりと受け止めてですね、さらに強化をしていきたいという風に思います。また国への要望等ですね、またぜひご支援賜りますようお願いを申し上げます」静岡県民生活への影響が心配される中、県は23日富士山静岡空港の2025年度の利用状況を発表。搭乗者数は、2024年度よりも7万7000人ほど増加し過去3番目に多いおよそ71万人に上り、搭乗率は過去最高の72.6％を記録しました。国際線のソウル線の搭乗者数が過去最高の20万人を超えたほか、沖縄線も過去最高の8万9000人を超えたことなどが要因となっています。県は、空港の利用状況にこれまでのところイラン情勢の影響は見られないと話しています。しかし、そこに暗い影が差してきました。FDA＝フジドリームエアラインズは航空燃料の高騰を受けて、5月の発券分から燃油サーチャージを値上げすると発表。静岡空港を発着する路線では、出雲線が900円から2900円に。札幌線や福岡線、熊本線などは、1300円から3000円に引き上げられるということです。FDAは今後もさらに上限価格の引き上げなども含めて検討していくとコメントしています。まもなくゴールデンウィーク。利用客の動向に影響はあるのでしょうか？【スタジオ】（徳増ないるキャスター）「まず鳥海さん、目まぐるしく変化していますこのイランやアメリカの動きどうご覧になっていますか？」（鳥海高太朗コメンテーター）「そうですねホルムズ海峡の封鎖がこれだけ続いている。ゴールデンウィークまでに解決するかなという風に思っていた時期もありますが、今の状況だとすぐには難しいという状況の中でやはり再開しないことには市民生活というか我々の日常への影響というのが今あまり多く見られていないというところがありますがもう間もなくそれが出てくるんじゃないかなというそういった印象を受けますね」（徳増ないるキャスター）「ちょっと不安がありますね。津川さん停戦延長の一方でホルムズ海峡では危険度が増しているという印象なんですが、これはアメリカとイラン双方の思惑というのはどんな風に思いますか？」（津川祥吾コメンテーター）「緊張が高まっている部分もありますしそこが注目されるんですが、その前に停戦が延長されたということ自体を非常に大きく評価をしなきゃいけないと思います。やはり人の命が失われるかどうかって非常に大きなことですから、まずここはポジティブに捉えた上で海峡については緊張感が確かに高まっています。アメリカ側はその軍事的な優位を維持したままで交渉で何とか打決したいというふうに急いでいるというイメージがありますし、イラン側はむしろそこをアメリカの姿勢を見透かしていてもう少し時間を経てれば、粘っていけばイラン側にとって有利な条件で交渉を持っていくという風に思います。そういったことができると見ていますので非常に緊張感が高まっています。ポイントとしてはやはりこのホルムズ海峡を通るか通らないかというところ、イラン側の交渉カードにできるかさせないかそこがポイントだと思いますね」（徳増ないるキャスター）「そして県内への影響について考えたいんですけれども、まずこちら静岡空港の2025年度の搭乗率なんですが、こちら過去最高だったということでこうした明るい話題がある一方、その燃油サーチャージの導入や値上げそれがここに水を差すような形にもなってしまいますがこのイラン情勢、静岡空港の今後にも鳥海さん影響がありそうですね」（鳥海高太朗コメンテーター）「そうですね2025年度について70万9,895人の利用者がいて韓国線、特にソウル線が1日2往復になったということで20万人の利用があったんですよ。これもかなりの数だと思いますし、沖縄線も8万9,000人の利用があったということなんですが、急激に燃料の価格が上がってきたということで自動車の場合はもう1週間2週間後、すぐに転換をしてましたけど飛行機、特に国際線でいう燃油サーチャージっていうのが3か月4か月遅れてくるのをＡＮＡとＪＡＬは1ヶ月前倒しして本来6月1日から改定予定だったものを5月1日に改定して欧米便が今大体、3万円ぐらいの片道燃油サーチャージを今度5万円台になるということが発表されたばかりですけどやっぱり今回FDAさんの今回FDAサーチャージ唯一国内線で今徴収しているのがFDAだけなんですけど、札幌とか福岡に静岡空港から行く場合に片道1300円がもう3000円になってしまうということが起こるんですが、今やっぱり僕一番大きな問題が上がることもそうなんですけど今度原油含めて確保ができるのか、やはりこのジェット燃料もそうですし、ナフサ原油由来のものが調達できないことによる品薄お金を高く払っても買えない状況というのが起こってくると我々の生活の影響というのはより出ていく。これがゴールデンウィーク明けから出てくるんじゃないかなというふうに私は思います」（徳増ないるキャスター）「そうですね。こうした状況の中ですけれどもゴールデンウィークどのように過ごしたらいいのか、鳥海さんにそのおすすめの過ごし方を聞きました。それがこちらです」（鳥海高太朗コメンテーター）「はい支出を抑えて楽しむということで、やはりゴールデンウィーク明けで物価が上がると思うんです間違いなく。それを見越してちょっとやっぱり抑えるゴールデンウィークになりそうなんですが、ただ今気候的に外を歩くのがちょうどいい。あと1ヶ月するとおそらく毎日30度という日が出てくるというふうに思う中で、限られたというよりもお金は使う。でも大盤振る舞いっていうよりは、そのことに特化してちゃんとお金を使う。例えば2026年のゴールデンウィーク今我々ちょっと話している中では昼飲みが増えるのではないかと」（津川祥吾コメンテーター、徳増ないるキャスター）「昼飲み？」（鳥海高太朗コメンテーター）「はい近くで。特に5月2日から5連休ありますのでそこで含めてその天気とかに応じて、まあ支出は抑えるけどでも楽しむという」（津川祥吾コメンテーター）「でも午後エブリがある我々は昼飲めないんですけど」（鳥海高太朗コメンテーター）「それは我慢して週末に特化していただきたいなと思います」