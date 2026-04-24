MAZZEL、アルバム収録曲「The Voice」パフォーマンス映像公開 “原点”大谷資料館で撮影
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）が、8日に発売した2ndアルバム『Banquet』の収録曲「The Voice」のパフォーマンス映像「The Voice - Dance Performance Video-」を公開した。
【動画】“原点”大谷資料館の洞窟で…！MAZZELアルバム収録曲パフォーマンス映像
「The Voice」は葛藤や迷いさえも自分自身の一部として肯定するメッセージが込められ、壮大なストリングスとともに展開されるドラマチックなサウンドの中、「The voice is always mine」というフレーズが強い余韻を残す1曲となっている。「The Voice」というタイトルの通り、MAZZELメンバー一人ひとりの「声=Voice」をピュアに届けることにこだわった楽曲になっており、ほぼ全編を通してダブル（かぶせ）やハモリなしで収録されている。
公開された映像は、声と向き合う姿をRyusei harada氏による楽曲の持つ力強いメッセージとリンクした印象的な振付でストイックにダンスで表現したシンプルで力強いパフォーマンスビデオ。ただかっこいいだけでは終わらない、「The Voice」に込められた想いを耳だけでなく視覚からもまっすぐに伝え、その魅力を映像へと昇華している。
アルバム収録曲の中でもメンバーの思い入れの強い1曲である同楽曲のビデオ撮影は、MAZZEL誕生のきっかけとなったオーディション『MISSION×2』の最終審査の舞台である大谷資料館で敢行。デビュー3周年を目前に控えたこのタイミングで原点に立ち返り、メンバーの決意と覚悟が感じられる映像に仕上がっている。
【動画】“原点”大谷資料館の洞窟で…！MAZZELアルバム収録曲パフォーマンス映像
「The Voice」は葛藤や迷いさえも自分自身の一部として肯定するメッセージが込められ、壮大なストリングスとともに展開されるドラマチックなサウンドの中、「The voice is always mine」というフレーズが強い余韻を残す1曲となっている。「The Voice」というタイトルの通り、MAZZELメンバー一人ひとりの「声=Voice」をピュアに届けることにこだわった楽曲になっており、ほぼ全編を通してダブル（かぶせ）やハモリなしで収録されている。
アルバム収録曲の中でもメンバーの思い入れの強い1曲である同楽曲のビデオ撮影は、MAZZEL誕生のきっかけとなったオーディション『MISSION×2』の最終審査の舞台である大谷資料館で敢行。デビュー3周年を目前に控えたこのタイミングで原点に立ち返り、メンバーの決意と覚悟が感じられる映像に仕上がっている。