ヤバイTシャツ屋さん、6thアルバム『Magical Tank-top Parade』発売決定 “癒着”楽曲たっぷり全13曲
メジャーデビュー10周年イヤーを迎えている3ピースバンド・ヤバイTシャツ屋さんが、6thアルバム『Magical Tank-top Parade』を6月24日に配信リリース、7月29日にCDリリースすることを発表した。
【写真】夫と出産直後の1枚も…我が子を抱くヤバイTシャツ屋さん・ありぼぼ
昨年11月、メジャーデビュー10周年イヤーの突入とともに、今年6月に6枚目となるフルアルバムをリリースすることを発表していたヤバイTシャツ屋さん。記念すべき同作の発売日、タイトル、収録内容の一部、そして購入者先着特典が公開された。
収録曲は、テレビアニメ『村井の恋』エンディングテーマ「すこ。」、NHK Eテレ『マイプとティラノの恐竜ダイすき』オープニング曲「恐竜 〜Dynamite Soul〜」、『【推しの子】』ドラマシリーズ 第5話主題歌「ええがな」、映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』挿入歌「Searching for Tank-top」、さらに「PAC-MAN あそべる MV feat. ヤバイTシャツ屋さん『PAC-MANISM』」としてコラボが実現した「PAC-MANISM」など、癒着（タイアップ）楽曲を多数含む全13曲を収録。その他の収録曲は後日発表される。
アルバムは、CD、Tシャツ、Blu-rayが付属する完全生産限定盤、CD、Blu-rayが付属する初回限定盤、そしてCDのみの通常盤の計3形態でリリース。完全生産限定盤に付属する「メジャデ10周年記念！スペシャルハッピーアニバーサリーメモリアルTシャツ」は、ここでしか手に入らないプレミアムな一着となる。また、完全生産限定盤および初回限定盤に付属するBlu-rayには、『ヤバイTシャツ屋さん “Tank-top Festival 2025” in 志摩スペイン村』のライブ映像とオフショットを収録。ヤバイTシャツ屋さんが毎年志摩スペイン村を貸し切って開催している主催ライブの模様がたっぷり楽しめる、ファン必見の内容となる。さらに、初回プレス分にはシリアルコードが封入される予定で、その詳細は後日発表となる。購入者先着特典も決定しており、きょう24日より予約がスタートしている。
なお、ヤバイTシャツ屋さんは今年も志摩スペイン村にて、自身主催の野外フェス・野外ワンマン『ヤバイTシャツ屋さん "Tank-top Festival 2026" in 志摩スペイン村』を開催する。3年連続の開催となる今回は、DAY1の5月9日に『ONE-MAN SHOW』としてヤバイTシャツ屋さんのワンマンライブを実施。DAY2の5月10日は『WACHA-WACHA SHOW』として、ヤバイTシャツ屋さんに加え、豪華出演者を迎えたフェス形式で行われる。さらに、今回の開催よりシベレス広場特設会場、エンバシーホール、コロシアムの3会場に規模が拡大。ORANGE RANGEや令和ロマンなど、音楽からお笑いまでバラエティ豊かな、ここでしか見られないラインナップが集結する。すでにDAY2のチケットがソールドアウトとなっている。
【写真】夫と出産直後の1枚も…我が子を抱くヤバイTシャツ屋さん・ありぼぼ
昨年11月、メジャーデビュー10周年イヤーの突入とともに、今年6月に6枚目となるフルアルバムをリリースすることを発表していたヤバイTシャツ屋さん。記念すべき同作の発売日、タイトル、収録内容の一部、そして購入者先着特典が公開された。
アルバムは、CD、Tシャツ、Blu-rayが付属する完全生産限定盤、CD、Blu-rayが付属する初回限定盤、そしてCDのみの通常盤の計3形態でリリース。完全生産限定盤に付属する「メジャデ10周年記念！スペシャルハッピーアニバーサリーメモリアルTシャツ」は、ここでしか手に入らないプレミアムな一着となる。また、完全生産限定盤および初回限定盤に付属するBlu-rayには、『ヤバイTシャツ屋さん “Tank-top Festival 2025” in 志摩スペイン村』のライブ映像とオフショットを収録。ヤバイTシャツ屋さんが毎年志摩スペイン村を貸し切って開催している主催ライブの模様がたっぷり楽しめる、ファン必見の内容となる。さらに、初回プレス分にはシリアルコードが封入される予定で、その詳細は後日発表となる。購入者先着特典も決定しており、きょう24日より予約がスタートしている。
なお、ヤバイTシャツ屋さんは今年も志摩スペイン村にて、自身主催の野外フェス・野外ワンマン『ヤバイTシャツ屋さん "Tank-top Festival 2026" in 志摩スペイン村』を開催する。3年連続の開催となる今回は、DAY1の5月9日に『ONE-MAN SHOW』としてヤバイTシャツ屋さんのワンマンライブを実施。DAY2の5月10日は『WACHA-WACHA SHOW』として、ヤバイTシャツ屋さんに加え、豪華出演者を迎えたフェス形式で行われる。さらに、今回の開催よりシベレス広場特設会場、エンバシーホール、コロシアムの3会場に規模が拡大。ORANGE RANGEや令和ロマンなど、音楽からお笑いまでバラエティ豊かな、ここでしか見られないラインナップが集結する。すでにDAY2のチケットがソールドアウトとなっている。