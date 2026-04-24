元AKB48の岡田奈々（28）小嶋真子（28）西野未姫（27）らが、イベント「14年目の同期会」を7月19日に東京・渋谷のduo MUSIC EXCHANGEで開催されることが24日、明らかになった。

AKB48の14期生として、12年にデビューした岡田、小嶋、西野、内山奈月さん（30）、橋本耀さん（28）、前田美月さん（27）が再集結。デビューから“14年”の節目に、昼と夜の2公演で特別なステージを繰り広げる。

各メンバーのコメントは次の通り。

岡田 ずっと夢だった同期全員でのイベント開催！ デビュー14周年という記念すべき瞬間を同期のみんなとファンの皆さまと過ごせること、とっても幸せに思います。愛のあふれる空間になりますように〜！

小嶋 出会って14年、今でも毎月のようにしている同期会をついにファンの皆さんとできるなんて...!! 驚きと楽しみでいっぱいです！ 久しぶりの方も初めての方も、全員参加で楽しい時間にしましょう。

西野 大好きな同期で14周年イベントができることがすごくうれしいです！ 卒業してからも頻繁に会っているのでその仲の良さが伝わって、ファンの皆さんが懐かしく思えてほっこりするイベントにできたらなと思っています。

橋本さん 6人みんなで14周年を迎えられたことがとってもうれしいです！ あの頃から応援してくださった同期の皆さんが懐かしく思えるような楽しいイベントにしたいです。14周年1日限りの特別な日、思いっきりお盛り上がりましょう〜！

前田さん 歴代の期の中で一番仲良い自信がありますっ！ そんな仲良い同期のデビュー14周年目でイベントができるって聞いた時本当にうれしくて、皆さんに会えるのも楽しみにして過ごしていますっ！ みんな14年前に負けないくらい全力で頑張るので、ぜひ会いに来てください。

内山さん なあちゃんから「14期の14周年だからイベントやろうよ！」と誘ってもらったとき驚きました。私たち、もう出会ってそんなにたつんですね…!! 記念すべき年を、みなさんと楽しくお祝いできますように。