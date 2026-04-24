なにわ男子の大橋和也（28）timelesz寺西拓人（31）らが24日、東京・EX THEATER ARIAKEで、25日に開場する同劇場のこけら落とし公演「Ambers −アンバース−」（同日から）の囲み取材と公開ゲネプロに登壇した。

大橋と寺西がW主演を務める同作は、永遠の若さをつかさどる薬“アンバース（琥珀）”を巡る壮大な物語。作家としても活動するNEWS加藤シゲアキ（38）が、原作・脚本を担当したオリジナル作品だ。コロナ禍の名残があった約3年前にオファーを受け「いつか希望にあふれた時代が来ると信じて。夜が明けるようなエンターテインメントを作りたいという思いがありました」。エンタメ業界の再生、演者も観客も楽しむことができる作品づくりを目指して製作。「夜明け」「はじまり」の意から名付けられた有明という土地から羽ばたくにふさわしい作品が生まれた。

大役を担う2人。寺西は「こけら落とし公演に携わることができるのは人生の中でもなかなかないこと」と喜び「また新しい歴史が始まると思いますので、その誕生の瞬間を見届けほしい」と呼びかけた。

大橋は「こけら落とし」の意味を知らなかったと告白。「調べたらすごいことやなって感じました」と大橋らしく周囲を笑わせつつ「今という大切さを皆さんに知ってもらえるよう、感情が揺さぶられるような公演にしたいです」と意気込んだ。