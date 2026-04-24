Matt「毛穴にもすごい良くて」信頼のプチプラメイク下地

Mattさんが、芸人のレインボー・池田直人さんのYouTubeチャンネルにアップされた『Mattメイクしてもらった！』の動画に出演。池田さんへメイクをする中で自身の愛用品も紹介してくれました。

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■メイク下地

動画内に登場したのがこちら。

KATE/ポアレスキーパー FORオイリー 税込1,540円（編集部調べ）

毛穴悩みを自然にカバーし、長時間くずれにくい仕上がりをキープしてくれる化粧下地。

こちらについてMattさんは「オイリーな人にもいいし、毛穴にもすごい良くて」とコメントしながら紹介。皮脂対策はもちろん、毛穴のカバーにもおすすめなアイテムなんだとか。

その使用感についても「ちょっとこれもトーンアップするけど」と他のアイテムに比べて明るくなりすぎないとも語っていました！

■動画もチェック

動画内では今回紹介したアイテム以外にも、さまざまなコスメを紹介しながら、池田さんへメイク！是非チェックしてみてくださいね。