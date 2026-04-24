LINEスタンプなどでもおなじみの大人気キャラクター「うさまる」の世界観を楽しめる展示会が、25日から金沢市内のデパートで始まりました。

つぶらな瞳と顔の真ん中に配置された小さな口がとってもキュートな、「うさまる」

金沢市の香林坊大和で「うさまる展」が始まっています。

会場の入り口からタキシード姿のうさまるがお出迎えしてくれています。

“うさまる”や“うさこ”の描きおろしやLINEスタンプ

金沢での「うさまる展」は、東京と静岡に続いて全国で3か所目の開催で、25点の描きおろしを含む100点を超える展示が楽しめます。

1つ目の部屋では、ひよこやうさこ、くまさんなど、うさまるの仲間たちが勢ぞろいしています。

うさまるは2014年にLINEスタンプとして登場して人気となったキャラクターですが、絵文字も含めて1300点以上もあります。

人気のLINEスタンプが掲示されている部屋も用意されていて、人気ランキング上位のスタンプに投票できるコーナーもあります。

作者・sakumaruさんの貴重な原画の展示も

そして、貴重なのが、普段見ることはできない作者のsakumaru（サクマル）さんによる原画の展示です。

また、会場でしか買えないグッズもあり、展示会のために作られたぬいぐるみを始め、原画を使用したポストカードや様々な企業とコラボレーションした食品など、300点を超える数が並んでいます。

「うさまる展」は5月6日まで香林坊大和の8階催事場で開かれています。