日本学生対校選手権（日本インカレ）の女子１万メートルは２４日、神奈川・平塚市レモンガススタジアム平塚で行われ、大東大のサラ・ワンジル（４年）が３１分２３秒６９の大会新記録で２年連続３度目の優勝。３２分３１秒５６の２位に名城大ルーキーの木村真桜（まお）が続いた。

初の１万メートルとなった木村だが「長い距離が好きなので、距離に対する不安はなかった」とスタート直後から飛び出し、サラに続く単独２位でレースを展開。「初めての１万メートルでどこまで行けるかわからなかったですが、米田（勝朗）監督から『練習だと思って走れ』と言われていました。とにかくピッチを落とさないことを意識しました」と単独走を力強く走り抜き、日本勢トップの２位に入った。

今年４月に茨城キリスト高から名城大に進学。強い仲間たちと切磋琢磨（せっさたくま）し「自分も負けたくない気持ちがある」と充実したトレーニングを重ねている。将来の目標は「日本代表になって、五輪や世界選手権でメダルを取れるような選手になる」こと。初の１万メートルでインパクトを残したルーキーは、まだまだ進化を続ける。

日本学生対校選手権は９月５〜７日に横浜市の日産スタジアムで行われるが、男女１万メートルは暑熱対策で、日本学生個人選手権と併催で行われた。