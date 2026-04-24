辻希美「色々バタバタしてます」金曜日のお弁当公開「忙しいのに細部まで丁寧」「いつも尊敬する」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】タレントの辻希美が4月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「盛り付けのセンス抜群」飾り切り・星型ポテト…盛りだくさん弁当
辻は「金曜日〜 色々バタバタしてます そんな中… 今日のお弁当↓」と記し、長男・青空（せいあ）くんのために作ったお弁当の写真を投稿。白ごはんに、ソースがかかったハンバーグ、星型のポテト、エビフライ、タコと花の形に飾り切りしたウインナー、にっこりとした顔がついた卵焼き、にんじんとピーマンの炒め物、カラフルなあられが散りばめられたブロッコリーが添えられており、ボリューム満点の仕上がりとなっている。
また、自身の体調について「バタバタ動き過ぎて腰痛悪化」と報告。「気合いで頑張ろ」と前向きな気持ちをつづり、「今日は大好きな場所でロケ 行って来ます」と締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「忙しいのに細部まで丁寧」「栄養バランスも完璧そう」「盛り付けのセンス抜群」「いつも尊敬する」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「盛り付けのセンス抜群」飾り切り・星型ポテト…盛りだくさん弁当
◆辻希美、バタバタしてる金曜日のお弁当披露
辻は「金曜日〜 色々バタバタしてます そんな中… 今日のお弁当↓」と記し、長男・青空（せいあ）くんのために作ったお弁当の写真を投稿。白ごはんに、ソースがかかったハンバーグ、星型のポテト、エビフライ、タコと花の形に飾り切りしたウインナー、にっこりとした顔がついた卵焼き、にんじんとピーマンの炒め物、カラフルなあられが散りばめられたブロッコリーが添えられており、ボリューム満点の仕上がりとなっている。
◆辻希美の投稿に「忙しいのに細部まで丁寧」の声
この投稿に、ファンからは「忙しいのに細部まで丁寧」「栄養バランスも完璧そう」「盛り付けのセンス抜群」「いつも尊敬する」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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