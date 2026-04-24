「결명자차（キョルミョンジャチャ）」の意味は？「チャ」ということは…！？【韓国語クイズ】

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韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「결명자차（キョルミョンジャチャ）」の意味知ってる？

「결명자차（キョルミョンジャチャ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、あるお茶の種類のことを指していますよ。

「결명자차（キョルミョンジャチャ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ケツメイシ茶」でした！

「결명자차（キョルミョンジャチャ）」とは、「ケツメイシ茶」を表す言葉。

「결명자차（キョルミョンジャチャ）」は、エビスグサの種子を焙煎した香ばしいお茶で、特に目の健康（充血・疲労回復）や便秘解消の漢方効果が知られています。

「Dongsuh」などのブランドが有名で、ティーバッグで煮出しや水出しで手軽に飲まれているそうですよ。

あなたはわかりましたか？

覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
・『Kpedia』
・『韓国市場』

ライター Ray WEB編集部