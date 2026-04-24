「결명자차（キョルミョンジャチャ）」の意味は？「チャ」ということは…！？【韓国語クイズ】
韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「결명자차（キョルミョンジャチャ）」の意味知ってる？
「결명자차（キョルミョンジャチャ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、あるお茶の種類のことを指していますよ。
「결명자차（キョルミョンジャチャ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ケツメイシ茶」でした！
「결명자차（キョルミョンジャチャ）」とは、「ケツメイシ茶」を表す言葉。
「결명자차（キョルミョンジャチャ）」は、エビスグサの種子を焙煎した香ばしいお茶で、特に目の健康（充血・疲労回復）や便秘解消の漢方効果が知られています。
「Dongsuh」などのブランドが有名で、ティーバッグで煮出しや水出しで手軽に飲まれているそうですよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『韓国市場』
ライター Ray WEB編集部