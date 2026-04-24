乃木坂46の五百城茉央（いおき・まお）さんが、「週刊少年チャンピオン」21+22号（4月23日発売）の表紙＆巻頭グラビアに登場しました。



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同誌では前号に続き、「2号連続乃木坂46祭り」を開催。第2弾の21＋22号では、最新シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」でフロントを務める五百城さんが週チャンに再登場しました。ルームウエアでリラックスしている姿や青ワンピースの可憐な姿など魅力的なカットが盛りだくさん。両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画もあります。



五百城さんは「2回目の登場ありがとうございます！ 前回は高校卒業したてでしたが20歳になりました。今回のグラビアを見て成長を感じていただけると嬉しいです！」とコメントしています。



【五百城茉央さんプロフィル】

いおき・まお 生年月日2005年7月29日 166センチ