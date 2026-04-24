Mrs. GREEN APPLEが4月20日発売のファッション誌『ハーパーズ バザー』6月号の表紙を飾っている。メンバーの若井滉斗が撮影時のオフショットを自身のInstagramに投稿している。

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若井はレザージャケットに、スカーフをあわせた全身ブラックコーデを披露。カメラにアンニュイな表情を向けたショットのほか、スチールカメラを前に口元をぬぐう男らしい写真などがアップされている。

この投稿にコメント欄では「スタイル良すぎじゃないですか？」「脚長っ！！」「最後のカメラちっか」「黒のコーデがとっても大人っぽくてドキッとした」「バラエティとの振り幅があり過ぎて…」などの声が寄せられた。

誌面では「UNITED in LOVE & LIGHT＿愛と光を分かちあって」と題した全8ページにわたる特集を展開。通常盤とは別に、大森元貴がソロで表紙を飾る特別版も販売されている。

なお、Mrs. GREEN APPLEは2026年4月23日に結成13周年を迎えた。

（文＝リアルサウンド編集部）