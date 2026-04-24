人気観光地・旭山動物園に捜査員の姿　「園内の焼却炉に妻の遺体を遺棄した」市職員の30代男性を任意で事情聴取　北海道

日本有数の人気動物園、北海道・旭川市の旭山動物園には、来園客ではなく警察の捜査員が続々と集まる姿がありました。

旭山動物園に勤務する30代の男性が、園内の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして24日、警察から任意で事情聴取を受けていることが分かりました。

任意の事情聴取を受けているのは、旭川市の職員で旭山動物園に勤める30代の男性。

男性は、警察の任意の調べに対し「旭山動物園の焼却炉に30代の妻の遺体を遺棄した」という趣旨の供述をしているということです。

捜査関係者によりますと、女性の関係者から行方不明届が出され、警察が女性の夫である男性に任意で事情を聴いていたということです。

旭山動物園は、動物の本来持っている能力や行動など、自然な姿を見せる「行動展示」をいち早く取り入れ、年間来場者が130万人を超える日本有数の人気動物園。

飼育スタッフが動物たちに餌をあげながら解説する「もぐもぐタイム」も人気です。

3月にはゴマフアザラシの赤ちゃんが誕生。

愛くるしい姿をひと目見ようと多くの来園者が訪れていたばかり。

現在、旭山動物園は夏の営業に向けて4月8日から28日まで休園期間となっていました。

24日、園内に入った捜査員は焼却炉が入っているとみられる建物を重点的に調べ、物々しい雰囲気となっていました。

さらに、焼却炉が入っているとみられる建物の向かいにある建物を調べる捜査員の姿も。

動物園の関係者によりますと、焼却炉は一般のごみなどを燃やすための施設。

「まさか遺体を遺棄するなんて」と驚きの声も上がっています。

警察は、30代の男性から引き続き詳しく事情を聴き、園内の焼却炉を中心に捜査を進めています。