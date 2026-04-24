お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介が２４日に自身のＳＮＳを更新。司会を務めたイベントのオフショットを披露した。

２３日に行われた、よしもとライブ「倉たけしＶＳ御崎進 休戦宣言 〜契りの逆襲〜」で司会を務めた伊藤。「前回大喧嘩のまま終わった調印式から２年ぶりに倉たけしさん、御崎進さんの仲直りの調印式の司会をさせて頂きました。相変わらず脳みそが一休みも出来ないお仕事でした。頭がおかしい。頭がおかしいんですこの２人は。１５０分やってましたよ。」などとコメントし、タレントの藤井隆、お笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次との３ショットを披露した。

フォロワーからは「最高です 行きたかった！！」「伊藤さんの司会で良かったです笑 本当にお疲れ様でした！笑」「ヤダぁ〜大好きな２人よぉ〜！！」「司会進行お疲れ様でした。ライトで目が潰れないか心配しましたが最高なクレイジーイベントでした」「事前発表なかったのでドキドキでしたが、今回も伊藤さんが司会でよかったです！こちらは笑い疲れました 心の底からお疲れ様でした」などのコメントが寄せられている。