ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６６、伊８１ｂｐ　前日並みの水準

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:03時点）（%）
ドイツ　　　　3.033
フランス　　　3.696（+66）
イタリア　　　3.841（+81）
スペイン　　　3.501（+47）
オランダ　　　3.17（+14）
ギリシャ　　　3.806（+77）
ポルトガル　　　3.454（+42）
ベルギー　　　3.612（+58）
オーストリア　3.314（+28）
アイルランド　3.267（+23）
フィンランド　3.344（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）