ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８１ｂｐ 前日並みの水準
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊８１ｂｐ 前日並みの水準
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:03時点）（%）
ドイツ 3.033
フランス 3.696（+66）
イタリア 3.841（+81）
スペイン 3.501（+47）
オランダ 3.17（+14）
ギリシャ 3.806（+77）
ポルトガル 3.454（+42）
ベルギー 3.612（+58）
オーストリア 3.314（+28）
アイルランド 3.267（+23）
フィンランド 3.344（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:03時点）（%）
ドイツ 3.033
フランス 3.696（+66）
イタリア 3.841（+81）
スペイン 3.501（+47）
オランダ 3.17（+14）
ギリシャ 3.806（+77）
ポルトガル 3.454（+42）
ベルギー 3.612（+58）
オーストリア 3.314（+28）
アイルランド 3.267（+23）
フィンランド 3.344（+31）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）