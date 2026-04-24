欧州株 銀行株が売られる、独コメルツは２％超の下げ
欧州株 銀行株が売られる、独コメルツは２％超の下げ
東京時間19:25現在
英ＦＴＳＥ100 10387.82（-69.19 -0.66%）
独ＤＡＸ 24059.93（-95.52 -0.40%）
仏ＣＡＣ40 8137.32（-90.00 -1.09%）
スイスＳＭＩ 13135.58（-112.48 -0.85%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【銀行株】
東京時間19:25現在
ＨＳＢＣ 1321.20（-16.80 -1.26%）
バークレイズ 420.25（-7.55 -1.76%）
Ｓチャータード 1724.40（-32.40 -1.84%）
ロイズＴＳＢ 97.16（-1.72 -1.74%）
ドイツ銀行 26.71（-0.52 -1.91%）
コメルツバンク 33.76（-0.71 -2.06%）
ＢＮＰパリバ 88.55（-1.76 -1.95%）
ソシエテ ジェネラル 68.62（-1.09 -1.56%）
クレディ・アグリコル 16.95（-0.24 -1.40%）
東京時間19:25現在
英ＦＴＳＥ100 10387.82（-69.19 -0.66%）
独ＤＡＸ 24059.93（-95.52 -0.40%）
仏ＣＡＣ40 8137.32（-90.00 -1.09%）
スイスＳＭＩ 13135.58（-112.48 -0.85%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
【銀行株】
東京時間19:25現在
ＨＳＢＣ 1321.20（-16.80 -1.26%）
バークレイズ 420.25（-7.55 -1.76%）
Ｓチャータード 1724.40（-32.40 -1.84%）
ロイズＴＳＢ 97.16（-1.72 -1.74%）
ドイツ銀行 26.71（-0.52 -1.91%）
コメルツバンク 33.76（-0.71 -2.06%）
ＢＮＰパリバ 88.55（-1.76 -1.95%）
ソシエテ ジェネラル 68.62（-1.09 -1.56%）
クレディ・アグリコル 16.95（-0.24 -1.40%）