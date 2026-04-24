欧州株　銀行株が売られる、独コメルツは２％超の下げ

東京時間19:25現在
英ＦＴＳＥ100　 10387.82（-69.19　-0.66%）
独ＤＡＸ　　24059.93（-95.52　-0.40%）
仏ＣＡＣ40　 8137.32（-90.00　-1.09%）
スイスＳＭＩ　 13135.58（-112.48　-0.85%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

【銀行株】
東京時間19:25現在
ＨＳＢＣ　　　　　　 1321.20（-16.80　-1.26%）
バークレイズ　　　420.25（-7.55　-1.76%）
Ｓチャータード　 1724.40（-32.40　-1.84%）
ロイズＴＳＢ　　　　 97.16（-1.72　-1.74%）
ドイツ銀行　　　　　　26.71（-0.52　-1.91%）
コメルツバンク　　 33.76（-0.71　-2.06%）
ＢＮＰパリバ　　　　 88.55（-1.76　-1.95%）
ソシエテ　ジェネラル　 68.62（-1.09　-1.56%）
クレディ・アグリコル　　 16.95（-0.24　-1.40%）