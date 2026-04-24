テレビ東京系「あちこちオードリー」が２１日、放送された。

この日は、昨年のＭ-１グランプリで準優勝を飾り、脚光を浴びているドンデコルテ・渡辺銀次、小橋共作が登場。ドンデコルテと親交の深いカゲヤマ・益田康平、タバやん。もゲスト出演した。

ブレーク後の実感と収入増を聞かれた銀次は給与明細を確認したと話し「（びっくり）しました…。先々週ぐらい。見たことない所にいっぱい数字が書いてある…。『どれだ！どれが給料だ！』って。『これだ！ぐぁぁー！』って」と衝撃と喜びを振り返って笑わせた。

小橋はブランド品を「買いまくってますね」と告白。「調子に乗っているんじゃないです。僕は今までの人生を取り戻してるだけです。今まで何も買えなかったんで」と話した。

詳細について聞かれると、リュック、ダウンなどを購入したと明かし「昨日は６万の時計を買わせてもらって」と胸を張った。

益田が「こまごま…、ちょっと高いのを買ってるのが小橋っぽいです」と苦笑。小橋は「５０万ぐらい」の高額な買い物を勧められると「５０万は…。５０万はマジでビビります。器が追いつかないです！心はマジで貧乏なんですよ」と話し、笑わせていた。