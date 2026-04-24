4月25日のBリーグCS進出決定条件は…群馬と千葉Jは自力で出場権獲得の可能性

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦は終盤戦に入り、チャンピオンシップ（CS）出場8枠のうち5枠が確定。残り4試合となった現時点で、最後の3枠を巡る争いは、群馬クレインサンダーズ、千葉ジェッツ、アルバルク東京、レバンガ北海道、仙台89ERS、三遠ネオフェニックスの6クラブに絞られている。

なかでも最もCS進出に近い位置にいるのが、東地区3位・ワイルドカード3位につけている千葉Jだ。CS出場権獲得にリーチをかけている。ホームで広島ドラゴンフライズに勝てば文句なしのCS進出が決定。仮に敗れたとしても、北海道と三遠がともに敗れたら千葉JのCS進出が確定する。

また、東地区2位につけている群馬も、CS進出にリーチをかけている。25日の北海道との試合に勝利すれば自力で出場が決定。ワイルドカード5位からの逆転を目指す難敵が相手だが、こちらもホームの後押しが力になる。地元ファンの前でCS出場権を手にできるか。

一方、東地区4位・ワイルドカード4位のA東京は、他会場の結果に左右される立場だ。A東京は勝利に加え、北海道の敗戦が条件となり、自力での決定はできない状況となっている。

逆転を目指す北海道、仙台、三遠は負けられない戦いが続く。特に今節の北海道は上位3クラブの進出条件に関わる立場にあり、勝敗がそのまま他クラブの命運を左右する構図となっている。

25日の結果次第では、最大でCS出場枠2枠が新たに決まる可能性も。各会場の結果から目が離せない。

◆■B1第35節GAME1の試合日程

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 宇都宮ブレックス



GAME1：4月25日（土）13時05分～

仙台89ERS vs 横浜ビー・コルセアーズ



GAME1：4月25日（土）14時05分～

千葉ジェッツ vs 広島ドラゴンフライズ



GAME1：4月25日（土）14時05分～

レバンガ北海道 vs 群馬クレインサンダーズ



GAME1：4月25日（土）15時05分～

越谷アルファーズ vs 川崎ブレイブサンダース



GAME1：4月25日（土）15時05分～

富山グラウジーズ vs 秋田ノーザンハピネッツ



GAME1：4月25日（土）15時05分～

シーホース三河 vs 三遠ネオフェニックス



GAME1：4月25日（土）15時05分～

京都ハンナリーズ vs 大阪エヴェッサ



GAME1：4月25日（土）15時05分～

島根スサノオマジック vs 茨城ロボッツ



GAME1：4月25日（土）15時05分～

ファイティングイーグルス名古屋 vs 長崎ヴェルカ



GAME1：4月25日（土）15時35分～

アルバルク東京 vs 滋賀レイクス



GAME1：4月25日（土）17時05分～

サンロッカーズ渋谷 vs アルティーリ千葉



GAME1：4月25日（土）17時05分～

・琉球ゴールデンキングス vs 佐賀バルーナーズ（＠沖縄サントリーアリーナ）



GAME1：4月25日（土）18時05分～ GAME2：4月26日（日）18時05分～





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