○キッコマン <2801> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.59％にあたる2400万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月7日から27年3月31日まで。



○野村総研 <4307> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.66％にあたる2100万株(金額で700億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から8月31日まで。



○ファナック <6954> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.07％にあたる1000万株(金額で500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月1日から27年4月30日まで。また、発行済み株式数の0.01％にあたる11万1063株の自社株を消却する。消却予定日は5月29日。



［2026年4月24日］



株探ニュース