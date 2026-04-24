指宿市の水迫畜産が、別の牛肉を「黒毛和牛」と表示して販売していた問題です。牛肉は、県内8つの自治体でふるさと納税の返礼品になっていました。返礼品としていた、6つの市が合同で24日、水迫畜産の工場に立ち入り調査を行いました。



午後1時頃。水迫畜産の加工工場に列をなして現れたのは、鹿児島市や鹿屋市、南九州市など6つの自治体の担当者です。



（記者）

「鹿児島市など６自治体と県の職員が水迫畜産に立ち入り調査に入る」





工場に立ち入って、調査を行いました。農林水産省などによりますと、指宿市の水迫畜産は、2023年1月から約1年間、「交雑種」や「ホルスタイン」の牛肉に「黒毛和牛」と表示したり、原産地や個体識別番号を正しく表示せず販売していました。不適正な表示があった約27トンの牛肉が、県内8つの自治体のふるさと納税の返礼品になっていました。水迫畜産は、改善策などをまとめた報告書を今月10日に農水省に提出しました。ただ、会見では、会社が不適正な表示を認識したあとも約2年半、出荷を止めず、自治体や事業者に報告していなかったことが明らかになりました。（水迫畜産・水迫政輝元取締役）「私として（農水省の）調査が終わった所で、何かしらの判断をしなければいけないと思っていた。いま考えれば、そこで商品の出荷を停止して各自治体に速やかに連絡すべきだったと反省しています」報告書の提出を受けて、農水省と県は、21日に工場への立ち入り検査を行い再発の防止策の実施状況を確認しました。24日は、ふるさと納税の返礼品としていた6つの市の担当者が、約2時間半に渡って工場で従業員から聞き取りなどを行い適切な表示がされているかどうか確認しました。（南九州市商工観光課・中原英晴課長）「不適正な事実がなかったどうか確認のために、今回、調査に来て必要な書類の提出を求めた」ふるさと納税の寄付者に対する今後の対応については、まだ決まっていません。24日開かれた定例会見で塩田知事は改めて、今回の問題について「大変、遺憾」と述べた上で、鹿児島の畜産の信頼の回復に努める考えを示しました。（塩田知事）「法律の趣旨、コンプライアンス意識が著しく水迫畜産は欠如していた。一般のその他の事業者は、順守して頂いていると思う。現場の末端の方もしっかり趣旨を徹底するために周知していきたい」県は、再発防止策が徹底されているか確認するため必要に応じて立ち入り調査を行うということです。