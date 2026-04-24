４月２５日（土）の近畿地方は、前日より晴れる所が多くなりそうです。ヒノキ花粉も少ない見込みで、久々の洗濯日和でしょう。

近畿地方は移動性の高気圧に覆われ、北部や中部を中心に晴れる見込みです。南部は、高気圧の縁をまわって流れ込む湿った空気の影響で雲が多く、午前中は雨のパラつく可能性もありますが、午後は晴れ間が出てくるでしょう。まずまずのお出かけ日和に恵まれる所が多くなりそうです。

１日の寒暖差が大きくなりそうですので、ご注意ください。朝の最低気温は９～１４℃くらいの所が多く、北部や内陸部を中心に冷えそうです。日中の最高気温は前日より３℃前後高くなり、２０～２４℃くらいまで上がるでしょう。昼間、日なたでは汗ばむくらいの所もありそうです。

２６日（日）は再び天気が下り坂。午後を中心に雨の降る所が多いでしょう。

２７日（月）のはじめにかけて、雨が残りそうです。２８日（火）は次第に雲が増えてきて、２９日（水・祝）から３０日（木）にかけて天気の崩れる可能性があります。

ゴールデンウィークにかけて、すっきりしない天気の日が多い見通しです。

